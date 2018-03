ரத்த கொடையாளர்களை ஒருங்கிணைக்க ரத்த கொள்கை உருவாக்கப்படும்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

புதுக்கோட்டை: ரத்த கொடையாளர்களை ஒருங்கிணைக்கவும், தேவைப்படுவோருக்கு உடனடியாக ரத்த வழங்கவும் ரத்த கொள்கை உருவாக்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் சுகாதாரத்துறை சார்பில் உலக தரம் வாய்ந்த தீக்காய சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவுகள் உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Blood donors will be created to coordinate blood policy: Minister vijayabaskar

Pudukottai: blood donors, and others to coordinate and provide immediate blood blood policy image