புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, முதலியார்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. மார்ச் மாதத்திலேயே வெயில் சுட்டெரித்து வந்த நிலையில் தற்போது மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The Union territory of Puducherry and its suburban areas in the rain

Pondicherry: Pondicherry, muthaliyarbe and its been raining in the suburban areas. Months of March