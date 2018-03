அதிக டிஜிட்டல் கட்டணத்தை எதிர்த்து நடக்கும் போராட்டத்தால் தமிழ் சினிமா முடங்கியது

சென்னை: அதிக டிஜிட்டல் கட்டணத்தை எதிர்த்து நடக்கும் போராட்டத்தால் தமிழ் சினிமா முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வந்த தமிழ் திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்புகள் அனைத்தும் இன்று முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மார்ச் 23 முதல் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் திரைப்பட படப்பிடிப்புகள் நிறுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

More digital fee if the struggle against Tamil cinema paralyzed

Chennai: more digital fee if the struggle against Tamil cinema has completely paralyzed. The United Nations