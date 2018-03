வளரும் மரம், செடிகொடிகளால் சிதையும் கோயில் கோபுரங்கள், கட்டிடங்கள்

மதுரை: தென்மாவட்டங்களில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோயில் கோபுரங்கள் போதிய கவனிப்பாரின்றி, சேதமடைந்து வருகின்றன. இவற்றை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். கோயில் கோபுரங்களும், கட்டிடங்களும் நம் ஆன்மிக அடையாளங்கள் மட்டுமல்ல. நம் கலாச்சாரப் பண்பாட்டின் தொன்மைப் பொக்கிஷங்கள். இவற்றைப் பாதுகாப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. எனவேதான் அக்காலம் முதலே அதிகபட்சமாக 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை திருப்பணிகள் செய்து, கோயில் கட்டுமானங்களை வலுப்பெற வைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தும் பண்பாடு நம்மூர்களில் தொடர்கிறது.

ஆனால் இன்றைக்கு பெரிய கோயில்களும் கூட, உரிய கவனிப்பின்றி, பாதுகாப்பற்ற நிலையிலும், சீரமைப்பின்றியும் அழிவைச் சந்தித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் குறிப்பாக தென்மாவட்டங்கள் கோயில்கள் அதிகம் கொண்ட சிறப்புக் கொண்டிருக்கிறது. மதுரைக்கு ‘கோயில் நகர்’ என்றொரு பெயரும் இருக்கிறது. தொன்மைப் பெருமைமிக்க கோயில்களுக்கு நம்மூர்களில் குறைவில்லை. ஆன்மிக வளத்துடன், கலாச்சார, பண்பாட்டு பெருமையிலும் இக்கோயில்கள் மிளிர்ந்து நிற்கின்றன. ஆனால், கவனிப்பற்ற நிலையால் அழிந்து வருகின்றன. பழமையான கோயில் கோபுரங்கள், கட்டிடங்களைக் காக்கும் விழிப்புணர்வு நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியம் வேண்டும். பெருவாரியாக கோபுரங்களிலும், கட்டிடங்களிலும் செடி, கொடிகள் வளர்வதே சிதைவிற்கு முழு முதற்காரணமாக இருக்கிறது.



மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் மற்றும் திருவாதவூர், தெப்பக்குளம் மாரியம்மன் உள்ளிட்ட மீனாட்சி கோயிலுக்கான 24 உப கோயில்களும் செடி, கொடிகளால் சிதைவு கண்டு வருகின்றன. ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில், பழநி முருகன் கோயில், திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் என தென் மாவட்டத்தின் பெரும் கோயில்களும் இந்த பாதிப்பிற்குத் தப்பவில்லை. வெளியிலிருந்து பார்த்தால் கோயில் கோபுரத்தில் சில சில செடிகளே தெரிகின்றன. மேலே சென்று பார்க்கிறபோது நூற்றுக்கணக்கான செடிகளைப் பார்க்கலாம். இதனைக் கண்டுகொள்ளாததால் அவை வேர் விட்டு வளர்ந்தும், தாவரக் கழிவுக் குப்பைகளில் தண்ணீர் தேங்கியும் பாதிக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான இடங்களில் கோபுரப் பாதிப்பிற்கு புறாக்கள் உள்ளிட்ட பறவைகள் எச்சம் முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன. இந்த எச்சவிதைகள் வீரியத்துடன் வளர்ந்து, கோபுர, கட்டிட கற்களை உடைக்கின்றன. எனவே கோயில் கோபுரங்களை, கட்டிடங்களை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

காரைக்குடி செஞ்சையை சேர்ந்த செல்லமுத்து கூறுகையில், ‘‘காரைக்குடி செஞ்சை பகுதியில் சுமார் 300 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட ஈஸ்வரன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில் காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு இணையானது என முன்னோர்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டுள்ளேன். இங்கு சிவன், விநாயகர், அம்மனுக்கு தனித்தனி கோவில்கள் உள்ளன. நினைத்தது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதால் அதிகஅளவில் பக்தர்கள் வந்து சென்றனர். தவிர பிரதோச வழிபாடு சிறப்பாக நடந்துவந்தது. இக்கோவிலை சரியாக பராமரிக்காததால் கோவில்கள் தற்போது சிதலமடைந்து சுவாமி சிலைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் உள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு புனரமைப்பு செய்ய பாலாலயம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை பணிகள் துவங்கவில்லை. பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தும் பயன்இல்லை. ஒவ்வொரு முறையும் அதிகாரிகள் வந்து பார்வையிட்டு செல்கின்றனர். ஆனால் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே செஞ்சை, சங்கராபுரம் பகுதி மக்களை ஒன்று சேர்த்து அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தலாம் என நினைத்துவருகிறோம்’’ என்றார். காரைக்குடியை சேர்ந்த சுப்பு (ஆன்மீக ஆர்வலர்கள்) கூறுகையில், ‘‘காரைக்குடி மற்றும் அதனை சுற்றி ஏராளமான கோவில்கள் உள்ளன. இங்குள்ள கோவில்கள் அனைத்து கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் கட்டிட கலைக்கு உதாரணமாக உள்ளன. நகரத்தார்களின் பராமரிப்பில் உள்ள கோவில்கள் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் அரசின் வசம் உள்ள கோவில்கள் போதிய பராமரிப்பு இல்லை. வருமானம் அதிகமாக வரக்கூடிய கோவில்களை மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றனர். இதனை நிலை நீடித்தால் காக்க வேண்டிய பழமையான பொக்கிஷங்கள் அழிந்து விடும்’’ என்றார். கைவிடப்பட்ட பராமரிப்பு பணிகள் ஓய்வுபெற்ற அறநிலையத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது, ‘‘பல ஆண்டுகள் முன்பு மீனாட்சி கோயில் உள்ளிட்ட முக்கிய கோயில்களில் ‘டப்பலோ மூலிகை கலவைப் பூச்சு’ பணி நடந்தது. ஆர்க்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆப் இந்தியா, மத்திய அரசின் பாதுகாப்புத் துறை, இந்து அறநிலையத்துறை என பல்துறை அங்கீகாரத்துடன் இந்த பணி நடந்தது. இதன்படி கோபுரங்கள், கட்டிடங்களில் வளரும் மரம் செடிகளை பிடுங்கிவிடுவார்கள். பின்னர், மூலிகை உள்ளிட்ட 21 வகை பொருட்கள் சேர்ந்த கலவையை சிமென்ட்டில் கலந்து, செடி பிடுங்கப்பட்ட இடத்தில் பூசிவிட்டால் அந்த இடத்தில் எக்காலமும் செடி முளைக்காது. கலவைப் பூச்சு பழமைக் கட்டிடத்தை பாதிக்காது என்பதோடு, நூறாண்டுகள் ஆனாலும் கலவையின் திறன் குறையாது. இந்த நடைமுறையை ஏனோ அதிகாரிகள் கைவிட்டுவிட்டனர். இதுபோன்ற கோயில் கோபுரம், கட்டிடம் காக்கும் நடவடிக்கைகள் வேண்டும். தொல்லியல்துறையினர் சுண்ணாம்பு கலவையை செடி வேரில் வைத்து அழித்து, கட்டிடங்களை காக்கின்றனர். இதுபோன்ற நடைமுறையும் இல்லை. சில ஆண்டுகள் முன்பு மதுரை எஸ்பியாக இருந்த சுப்பிரமணியன், ரிசர்வ் போலீசாரை கொண்டு, மீனாட்சி கோயில் கோபுரங்களை சுத்தப்படுத்தினார். இதேபோல் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் மட்டுமல்லாது, சமூக ஆர்வலர்கள், அமைப்புகள் இணைந்து கோபுரங்களை பாதிக்கும் செடி, கொடிகளை அகற்றி, சுத்தப்படுத்தி உழவாரப் பணிகளை அதிகரிப்பதும் பலன் தரும்’’ என்றார்.

