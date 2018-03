சத்தியமங்கலத்தில் கடும் வறட்சியிலும் பூத்துக்குலுங்கும் லாவண்டர் பூக்கள்

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனச்சாலையில் கடும் வறட்சியிலும் பூத்துக்குலுங்கும் லாவண்டர் பூக்கள் சாலையில் செல்வோரை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது. தற்போது வனப்பகுதியில் கடுமையான வறட்சி நிலவுவதால் மரம், செடி, கொடிகள் காய்ந்து வருகின்றன. இருப்பினும் சத்தியமங்கலம் – மைசூர் சாலை, ஆசனூர் -கொள்ளேகால் சாலை, திம்பம் – தலமலை சாலை உள்ளிட்ட வனச்சாலைகளின் ஓரங்களில் அதிக அளவில் உள்ள லாவண்டர் மரங்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. வழக்கமாக லாவண்டர் பூக்கள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் பூத்துக்குலுங்கும் என்பதால், வனச்சாலையோரம் உள்ள மரங்கள் லாவண்டர் பூக்களுடன் அழகாக காட்சியளிக்கிறது. கடும் வறட்சி காலத்திலும் லாவண்டர் பூக்கள் பூத்துள்ளதால் சாலைகளில் பயணிப்போர் பூக்களின் அழகை ரசித்தபடி செல்கின்றனர்.

