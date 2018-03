என் பின்னாடி வராதீங்க.. செய்தியாளர்களிடம் சண்டையிட்டு கேமராவை உடைத்த ஷமியின் மனைவி

டெல்லி: முகமது ஷமியின் மனைவி ஹசின் ஜகான் செய்தியாளர்களிடம் சண்டையிட்டு கேமராவை உடைத்த சம்பவம் பெரிய பிரச்சனை ஆகியுள்ளது. அவருக்கு எதிராக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஷமி நிறைய பெண்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக அவரது மனைவி ஹசின் ஜகான் கூறினார். ஷமி செய்த ஆபாசமான சாட்களை அவர் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிட்டார். அதேபோல் அவர் எந்தெந்த பெண்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் கூறினார். முகமது ஷமி தன்னை பலமுறை அவமானப்படுத்தி இருப்பதாக இவர் குற்றச்சாட்டு வைத்து இருக்கிறார். பெண் சமுதாயம் இதுகுறித்து ஷமியின் மனைவி பத்திரிக்கையாளர்களிடம் பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில் ”இந்த விஷயம் முன்பு வெளியே தெரியாமல் இருந்தது. இப்போது வெளியே வந்துவிட்டது. இனி நான் பின் வாங்க முடியாது. இதில் நான் போராடி வெற்றி பெறுவேன். ” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். முதல்வரிடம் உதவி இந்த நிலையில் ஹசின் ஜகான் மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மமதா பானர்ஜியிடம் உதவி கேட்டு இருக்கிறார். அதில் ”எந்த விஷயமும் தெரியாத இந்த பெண்ணுக்கு மமதா உதவி செய்ய வேண்டும். ஷமியிடம் புகழ், பணம், சக்தி எல்லாம் இருக்கிறது. என்னிடம் எதுவும் இல்லை. அரசு என்னை கைவிட்டு விடக்கூடாது” என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார். உடைத்தார் இந்த பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு முடிந்ததும் அவர் வெளியே சென்ற போது பத்திரிக்கையாளர் அவரை போட்டோ பிடித்தார். போட்டோ சரியாக வரவில்லை என்று மீண்டும் அருகே சென்று போட்டோ பிடித்தார். இதனால் கோபமடைந்த ஷமியின் மனைவி, பத்திரிக்கையாளரின் கேமராவை வாங்கி உடைத்தார். மன்னிப்பு கேட்டார் இந்த சம்பவம் பெரிய அளவில் பிரச்சனை ஆகியுள்ளது. இதற்காக தற்போது ஹசின் ஜகான் மன்னிப்பு கேட்டு இருக்கிறார். நிறைய பத்திரிக்கையாளர்கள் எப்போதும் தன்னை சுற்றி சுற்றி வருவதால் இப்படி செய்துவிட்டதாக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

Source: OneIndia

