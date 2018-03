திருச்சியில் ஓடும் பஸ்சில் திடீர்புகை : பயணிகள் அலறி அடித்து ஓட்டம்

திருச்சி: திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் ஓடும் பஸ்சில் திடீரென புகை கிளம்பியதால் பயணிகள் அலறியடித்து ஓடினர். திருச்சி சத்திரம் பஸ்நிலையத்தில் இருந்து பாய்லர், துப்பாக்கி தொழிற்சாலை, துவாக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தனியார் மற்றும் அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. நேற்று சத்திரத்திலிருந்து பாய்லர் ஆலை சென்ற தனியார் பஸ் மீண்டும் சத்திரம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. பஸ்சில் ஏராளமான பயணிகள் இருந்தனர். காந்திமார்க்கெட் வரகனேரி மெயின்ரோட்டில் உள்ள வேகத்தடையில் பஸ் ஏறி இறங்கிய போது அடிப்பகுதியில் இருந்து குபுகுபுவென புகை வந்தது. இதனைப் பார்த்த பொதுமக்கள் கூச்சல் போட்டனர். இதனால் பஸ் டிரைவர் பஸ்சை நிறுத்தினார். உடனடியாக பயணிகள் அனைவரும் அலறியடித்து இறங்கி அலறியடித்து ஓடினர். பஸ்சில் புகை வேகமாக பரவியதால் டிரைவர் மற்றும் கன்டக்டர்கள் பொதுமக்கள் உதவியுடன் புகையை அணைக்க முயன்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து வந்த காந்திமார்க்கெட் போலீசார் போக்குவரத்தை சரிசெய்தனர். மேலும் கன்டோன்மென்ட் தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பஸ்சில் ஏற்பட்ட புகையை அணைத்தனர். இதனால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. விசாரணையில், பஸ்சில் இருந்த பேட்டரிகளில் ஏற்பட்ட அதிக வெப்பம் காரணமாக புகை எழுந்ததாக தெரியவந்தது. இதுகுறித்து காந்திமார்க்கெட் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Thideerpugai at trichy with by bus: passengers screamed and beat flow

Trichy: trichy with Gandhi in the market due to the passengers by bus suddenly smoke and she ran away.