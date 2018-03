முதியோர் உதவித்தொகை வழங்குவதில் மீண்டும் தலைதூக்கிய லஞ்சம் : ஆண்டுக்கு ரூ.4 லட்சம் சுருட்டல்

பள்ளிபாளையம்: பள்ளிபாளையம் பகுதியில் முதியோர் உதவித்தொகை பெற வங்கி பணியாளர்களுக்கு 50 ரூபாய் லஞ்சமாக வழங்க வேண்டியுள்ளது. தபால்துறையிடமிருந்து கைமாறியும் மாமூல் பிரச்னை தீரவில்லை என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்ணீர்மல்க தெரிவித்தனர். பள்ளிபாளையம் ஒன்றியம் எலந்தக்குட்டை ஊராட்சியில் சுமார் 640 பயனாளிகள் முதியோர் உதவித்தொகை பெற்று வருகின்றனர். தபால் துறை மூலம் வழங்கியதில் பல்வேறு புகார்கள் எழுந்ததால், அந்த பணி வங்கிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த தொகையை வீட்டிற்கே தேடிச்சென்று வழங்கிட சேவைக்கட்டணமாக 30 ரூபாய் அரசு வழங்குகிறது. ஆனால், வங்கிகள் மூலம் உதவித்தொகை வழங்குவதிலும் தற்போது முறைகேடுகள் நடப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. எலந்தக்குட்டை ஊராட்சியில் முதியோர்களின் வீடு தேடிச்சென்று உதவித்தொகை வழங்கப்படுவதில்லை. உதவித்தொகை கேட்டு வெப்படை கிராம நிர்வாக அதிகாரி அலுவலகத்தில் தினந்தோறும் பயனாளிகள் கூடி விடுகின்றனர். இவர்களுக்கு வங்கியிலிருந்து வரும் அலுவலர்கள் 50 ரூபாய் பிடித்தம் செய்து கொண்டு 950 ரூபாய் மட்டுமே வழங்குவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இப்படி மாதம் ரூ.30 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக பிடித்தம் செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பாலகிருஷ்ணன் கூறுகையில், எலந்தக்குட்டை ஊராட்சியில் முதியோர்களுக்கு அரசு வழங்கும் முழுத்தொகையும் வழங்கப்படுவதில்லை. ஒவ்வொரு பயனாளிகளிடமும் தொகை வழங்கும் அலுவலர் ரூ.50 பிடித்தம் செய்து கொள்கிறார். அதன்படி, பார்த்தால் ஆண்டக்கு ரூ.4 லட்சம் வரையிலும் சுருட்டப்படுகிறது. முழுத்தொகை கேட்கும் பயனாளிகளுக்கு விரல் ரேகை பதிவு சரியில்லை என திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. இதுகுறித்து வங்கி அதிகாரிகளிடம் புகார் செய்த போதிலும் நடவடிக்கை இல்லை. அரசு வழங்கும் உதவித்தொகையை அந்தந்த பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே நேரில் சென்று வழங்க வேண்டும். ஆனால், அப்படி வழங்கப்படுவதில்லை. வெப்படை கிராம நிர்வாக அதிகாரியின் அலுவலகத்தில் நாள் கணக்கில் உதவித்தொகை கேட்டு முதியோர்கள் காத்துகிடக்கின்றனர். இந்த நாளில் உதவித்தொகை கிடைக்கும் என்பது உறுதியாக தெரியாததால் பயனாளிகள் பதட்டத்தோடு வாழ்நாளை கழிக்கின்றனர். எனவே, முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கும் வங்கி அலுவலர்கள் அவர்களிடம் கட்டாய வசூல் செய்யக் கூடாது. முதியோர்களை அலைக்கழிக்காமல் அவரவர் வீடுகளுக்கே நேரில் சென்று வழங்க வேண்டும். இவ்விரண்டு முறைகேடுகள் நடப்பதை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால், இது குறித்து பலமுறை புகார் செய்தும் மாவட்ட நிர்வாகம் முறைகேட்டை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால், முதியோர்களுக்கு வழங்கும் அரசு பணம் சுரண்டப்படுகிறது என்றார்.

