இயற்கை உணவுக்கு மக்கள் திரும்பியும் அரசின் அலட்சியத்தால் முடங்கிய கிராம தொழில்

கடலூர்: கடலூரில் மண்டல பனைபொருள் பயிற்சி நிலையத்தில் உள்ள பனைமர தோப்பில் தினமும் 1,500 லிட்டர் பதநீர் கிடைத்தும் அரசின் அலட்சியத்தால் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் வீணாகி வருகிறது. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பர். நோயின்றி வாழ பழங்காலத்தில் பழக்கத்தில் இருந்து புழக்கத்தில் உள்ளது தான் பனை. பனை மூலம் பதநீர், பனங்கற்கண்டு, பனைவெல்லம் என எண்ணற்ற வகையில் உடலுக்கு வலிமையும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்க வழிவகுக்கிறது. ஆனால் கால சுழற்சியால் இந்த கிராம தொழில்கள் முடங்கியது. ஆனால் இயற்கையின் அவசியத்தின் விழிப்புணர்வால் உணவு பழக்கத்தில் மக்கள் மத்தியில் அதிக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதன் வரிசையில் பனையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பனைவெல்லம், பனங்கற்கண்டு ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் தேடிச்சென்று வாங்குகின்றனர். இதனால் நகரத்தின் பல சந்திப்புகளில் கிராமத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் பனை பொருட்களின் விற்பனைக்கு அமோக வரவேற்பு உள்ளது. ஆனால் தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கதர் கிராம தொழில் வாரியம் முடங்கி போயுள்ளது. இதன் பட்டியலில் கடலூர் மண்டல பனை பொருள் பயிற்சி மையமும் சேர்ந்துள்ளது வருந்தத்தக்க விஷயமாகும்.மாநில பனைவெல்ல கூட்டுறவு சங்கத்தால் கடந்த 1951ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இம்மையத்தில் சுமார் 700 பனை மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளது. பல்வேறு பனை பொருள் தயாரிப்புகள் குறித்த பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட இம்மையத்தின் செயல்பாடு கடந்த 15 ஆண்டு

களுக்கு முன் முடங்கியது. இதையடுத்து இடமும், பனையும் மட்டும் சில ஊழியர்களோடு இன்று காணப்படுகிறது. இயற்கையின் பொக்கிஷமாக உள்ள பனையின் பயனை மக்கள் பெற வழியிருந்தும் தமிழக அரசின் சம்பந்தப்பட்ட சென்னை பனை பொருள் நலவாரியம் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதால் பதநீரும், பனை வெல்ல தயாரிப்பும் இங்கு வீணாகி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதம் துவங்கி ஜூன் மாதம் வரை பதநீர் கிடைக்கிறது. கடலூர் மண்டல பனை பொருள் பயிற்சி மைய வளாகத்தில் உள்ள பனை மரங்களில் இருந்து தினமும் 1,500 லிட்டர் பதநீர் இக்காலகட்டத்தில் கிடைக்கிறது. ஆனால் துறையின் அலட்சியத்தால் பதநீர் விற்பனை முடங்கி கிடக்கிறது. மையத்தில் உள்ள ஊழியர்கள் தங்களது முயற்சியால் ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதியில் உள்ள மரம் ஏறும் தொழிலாளர்களை கொண்டு தினமும் 200 முதல் 300 லிட்டர் வரை பதநீர் இறக்கி வருகின்றனர். கடலூர், நெய்வேலி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு விற்பனைக்கு பதநீர் அனுப்பப்படுகிறது. மேலும் கூடுதல் அளவில் விற்பனை செய்ய முடியாமல் போகும் பதநீரை பனை வெல்லமாக தயாரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இயற்கையின் வளத்தை ருசிக்க விரும்புபவர்கள் நேரடியாக கடலூர் பனை பயிற்சி மையத்திற்கு படையெடுத்து பதநீர், பனை வெல்லத்தை வாங்கி செல்கின்றனர். விற்பனையாளர்களை அமைத்து குளிர்பானங்கள் போல் பதநீர் விற்பனைக்கு வழிகாண வேண்டும். பனை பொருள் பயிற்சி மையத்தில் பதநீர், பனை வெல்லம் தயாரிக்க அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இயற்கை உணவு பொருள் ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் தமிழக அரசு இதற்கு செவி சாய்க்காத நிலையில் தினமும் 1,500 லிட்டர் பதநீர் கிடைத்தும் கடலூரில் வீணாகி வருகிறது. அரசின் ஆரோக்கியமான வாழ்வு என்ற பிரசாரம் ஏட்டளவில் மட்டுமே இருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

