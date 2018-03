கோடை மழை முழுவதும் வீணடிப்பு : சேர்வலாறு அணை காலியானது!

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டத்தில் பலத்த மழை பெய்த போதிலும் சேர்வலாறு அணையின் 30 அடி தண்ணீரும் தாமிரபரணி ஆற்றில் திறந்து வீணடிக்கப்பட்டது. இதனால் நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு கோடை காலத்தில் தண்ணீர் வழங்கப் போவது யார்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் விவசாயத்தை மட்டுமே பிரதானமாக நம்பியுள்ள மாவட்டங்களாகும். நெல்லை மாவட்டம், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பாபநாசம், மணிமுத்தாறு அணையின் மூலம் நெல்லை மாவட்டத்தில் 40 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 46 ஆயிரத்து 107 ஏக்கர் நிலங்களும் பாசன வசதி பெறுகின்றன. ஜூன் மாதம் கிடைக்கும் தென்மேற்கு பருவமழையின் மூலம் கார் பருவ ெநல் சாகுபடியும், அக்டோபர் மாதம் பெய்யும் வடகிழக்கு பருவமழையின் மூலம் பிசான பருவ நெல் சாகுபடியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதுதவிர நெல்லை, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவைக்கும் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக பாபநாசம் அணை திகழ்கிறது. கடந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தின் போது டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் 143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் அதிகபட்சமாக 138.55 அடி வரை உயர்ந்தது. ஆனால் பிசான பருவ நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் 30 அடிக்கும் கீழாக குறைந்து விட்டது. இதனால் கோடை காலமான ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவைக்கு தண்ணீர் கிடைக்குமா, கோடை மழை கை கொடுக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில் வங்கக் கடலில் உருவான புயல் சின்னம் காரணமாக நெல்லை, தூத்துக்குடியில் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை ெதாடங்கி விடிய விடிய மழை பெய்தது. வறண்டு கிடந்த பாபநாசம் அணைப் பகுதியில் 19 செ.மீ, மழையும், சேர்வலாறு அணைப்பகுதியில் 10 செ.மீ, மழையும், மணிமுத்தாறு அணைப்பகுதியில் 6.7 செ.மீ., மழையும் பெய்தது. இதனால் சேர்வலாறு அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 30 அடி உயர்ந்து 49.54 அடியானது. இந்த ஒரு நாள் மழையால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். குடிநீர் தேவையை ஓரளவு சமாளிக்கலாம் என நம்பினர். இதற்கிடையே புயல் சின்னம் வலுவிழந்ததால் தொடர்ந்து மழையின்றி போனது. நேற்று காலை நிலவரப்படி பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் 32.80 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு விநாடிக்கு 74 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 1019 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. சேர்வலாறு அணையின் நீர்மட்டம் 30 அடி குறைந்து பழைய நிலைக்கே, அதாவது 19.68 அடியானது. அந்த உயரத்திற்கு சேறும், சகதியும் உள்ளதே தவிர தண்ணீர் கிடையாது. மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் 83.85 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு விநாடிக்கு 396 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையில் இருந்து 100 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. அணைப்பகுதிகளை பொறுத்தவரை பாபநாசம் அணையில் 26 மி.மீ., சேர்வலாறு அணையில் ஒரு மில்லி மீட்டர் மழை பதிவானது. ஒரு மழை கைகொடுத்த நிலையில் அந்த தண்ணீரும் தாமிரபரணி ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டதால் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நெல்லை தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பொதுவாக மழை அதிகம் பெய்யும் போது அணையை மூடி தண்ணீரை சேமித்து வைப்பது தான் வழக்கம். ஆனால் மழை பெய்த நிலையில் அணையில் இருந்து தண்ணீர் முழுவதும் திறக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? பாபநாசம் அணையில் குடிநீர் தேவைக்கு கூட தண்ணீர் இல்லாத நிலையில் சேர்வலாறு அணையில் தேங்கிய தண்ணீர் ஏன் காலியானது என நெல்லை மாவட்ட விவசாயிகள், பொதுமக்கள், பொது நல அமைப்புகள் என அனைத்து தரப்பினரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப் போவது யார்? மணிமுத்தாறு அணையிலுள்ள 80 அடி நீரை பயன்படுத்தி குடிநீர் தேவையை தீர்த்துவிட முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அணையை காலி செய்ததை கண்டித்து பொது நல அமைப்புகளும் நேற்று போராட்டம் நடத்தியது. எனவே மழைக் காலத்தில் பெய்யும் நீரை அணையில் சேமிக்க வேண்டும். இதை மாவட்ட நிர்வாகம் கண்காணிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

