10-வது நாளாக முடங்கிய பாராளுமன்றம் – இரு அவைகளும் மதியம் வரை ஒத்திவைப்பு

பல்வேறு விவகாரங்களில் எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் மதியம் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. #BudgetSession

புதுடெல்லி: பாராளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு கடந்த வாரம் 5-ம் தேதி கூடியது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் விவகாரத்தில் தமிழக எம்.பி.க்கள், ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து விவகாரத்தில் ஆந்திர எம்.பி.க்கள், பி,என்.பி உள்ளிட்ட வங்கி மோசடி விவகாரங்களில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சி எம்.பி.க்கள் ஆகியோர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் கடந்த 9 நாட்களாக பாராளுமன்ற இரு அவைகளும் முடங்கியது. இதனால், நேற்று முன்தினம் எந்த விவாதங்களின்றி நிதி மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று காலை மக்களவை கூடியதும் கோரக்பூர், புல்பூர் மற்றும் அராரியா தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வென்ற எம்.பி.க்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். இதனை அடுத்து, மேற்கண்ட விவகாரங்களில் இன்றும் உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை சமாதனப்படுத்தும் முயற்சி தோல்வியடைந்ததால் மக்களவை 12 மணி வரையிலும், மாநிலங்களவை 2 மணி வரையிலும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ், தெலுங்கு தேசம் கட்சிகள் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது. #BudgetSession #LokSabha #RajyaSabha #TamilNews

Source: Maalaimalar

