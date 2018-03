சிவசேனாவை அடுத்து தெலுங்கு தேசம் – பா.ஜ.க. உடன் ஏன் சந்திரபாபு நாயுடு மோதல்?

பா.ஜ.க கூட்டணியில் இருந்து தெலுங்கு தேசம் விலகியுள்ளதற்கு ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் விவகாரம் மட்டும் காரணமல்ல பா.ஜ.க. உடன் கைகோர்த்து தேர்தலை சந்திக்க முடியாது என்பதும் தான் என கூறப்படுகிறது. #TDPPu

அமராவதி:- ஆந்திர மாநிலம் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு தெலுங்கானா மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது. தென் மாவட்ட பகுதிகளை மட்டும் பெற்ற ஆந்திர மாநிலத்துக்கு கடும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. ஆந்திராவை மேம்படுத்த புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் பிரிக்கப்பட்ட ஆந்திர மாநிலத்தின் முதல் ஆட்சிப் பொறுப்பை தெலுங்கு தேசம் கட்சித் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு ஏற்றார். 2014-ம் ஆண்டு தேர்தலில் பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இடம் பெற்று அவர் ஆட்சியைப் பிடித்தார். மத்தியிலும் பா.ஜ.க. கூட்டணி ஆட்சி அமைந்ததால், ஆந்திர மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக புதிய திட்டங்களை பெற முடியும் என்று அவர் நம்பினார். குறிப்பாக “ஆந்திரத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து” வழங்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி வந்தார். இதற்காக 22 முறை டெல்லி சென்று பிரதமர் மோடி மற்றும் மந்திரிகளை சந்தித்துப் பேசினார். ஆனால் ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை கொடுக்க இயலாது என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது. சிறப்பு அந்தஸ்துக்கு பதில் கூடுதல் நிதி ஒதுக்குவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது. இதனால், ஆந்திர முதல்வர் சந்திர பாபு நாயுடு கடும் அதிருப்தி அடைந்தார். இதையடுத்து பாரதீய ஜனதா கட்சிக்கும், தெலுங்கு தேசம் கட்சிக்கும் இடையே உரசல் ஏற்பட்டது. பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்து விலகி விடலாம் என்று தெலுங்கு தேசம் கட்சித் தலைவர்கள் சந்திரபாபு நாயுடுவை வலியுறுத்தினார்கள். இதனால் மத்திய அரசுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் சந்திரபாபு நாயுடு குதித்துள்ளார். மத்திய மந்திரி சபையில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த அசோக் கஜபதி ராஜு, ஒய்.எஸ்.சவுத்திரி ஆகிய 2 பேர் இடம் பெற்றிருந்தனர். அவர்களை ராஜினாமா செய்ய சந்திரபாபு நாயுடு உத்தரவிட்டார். அதை ஏற்று அவர்கள் இருவரும் கடந்த 8-ந்தேதி மத்திய மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். போராட்டத்தில் தெலுங்கு தேசம் எம்.எல்.ஏ.க்கள் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஆந்திராவில் தெலுங்கு தேசம் மந்திரி சபையில் இடம் பெற்றிருந்த இரண்டு பா.ஜ.க. மந்திரிகள், தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர். அதன் பிறகு மத்திய மந்திரிகள் சிலர், சந்திரபாபு நாயுடுவை தொடர்பு கொண்டு சமரசம் செய்தனர். ஆனால் அதற்கு பலன் கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில் பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்தும் விலக வேண்டும் என்று சந்திரபாபு நாயுடுவை தெலுங்கு தேசம் மூத்த தலைவர்கள் வற்புறுத்தினார்கள். அடுத்த ஆண்டு (2019) தேர்தலின் போது மக்களை ச்நதிக்க வேண்டுமானால், பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்து வெளியில் வந்தால்தான் சிறப்பாக இருக்கும் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர். இதை ஏற்றுக் கொண்ட சந்திரபாபு நாயுடு, பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்து எப்போது விலகலாம் என்று ஆலோசித்து வந்தார். இந்த நிலையில் பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தெலுங்குதேசம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. தெலுங்கு தேசம் எம்.பி. தோட்டா நாராயணன் இந்த தகவலை வெளியிட்டார். இதன் மூலம் பா.ஜ.க. – தெலுங்குதேசம் இடையே இருந்த நீண்ட நாள் உறவு முறிந்துள்ளது. தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் இந்த அதிரடி முடிவு ஆந்திராவில் மட்டுமின்றி அடுத்த தேர்தலிலும் பா.ஜ.க.வுக்கு சற்று பின்டைவை ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்படுகிறது. உத்தர பிரதேசம், பீகார் இடைத் தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்துள்ள பா.ஜ.க.வுக்கு தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் முடிவு மேலம் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. பா.ஜ.க.விடம் விருந்து விலகிச் செல்ல தீர்மானித்துள்ள சந்திரபாபு நாயுடு, பிரதமர் மோடியை விமர்சித்து பேசத் தொடங்கியுள்ளார். நேற்று அவர் தலைநகர் அமராவதியில் இருந்தபடி டெல்லியில் உள்ள தெலுங்கு தேசம் எம்.பி.க்களிடம் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- தெலுங்கு தேசம் கட்சிக்கு எதிராக பிரதமர் மோடியின் செயல்பாடுகள் உள்ளது. ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து தர மறுக்கும் அவர் தெலுங்கு தேசம் கட்சியை முடக்க நினைக்கிறார். என்னையும் அரசியல் ரீதியாக முடக்க முயற்சி நடக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்த பிறகு அ.தி.மு.க. இரு அணிகளாக பிளவுப்பட்டது. அப்போது ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை பயன்படுத்தி அ.தி.மு.க.வை பா.ஜ.க. தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் வகையில் செயல்பட்டது. அதே போன்று ஆந்திராவிலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த பா.ஜ.க. மேலிடம் நினைக்கிறது. ஆந்திராவில் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியையும், ஜனசேனா கட்சித் தலைவர் நடிகர் பவன் கல்யாணையும் எனக்கு எதிராக தூண்டி விடுகிறார்கள். பிரதமர் மோடியின் இந்த பிரித்தாளும் முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்காது என சந்திரபாபு நாயுடு பேசினார். மேலும், மோடி அலை என்பது ஓய்ந்து விட்டது பல்வேறு விவகாரங்களில் பா.ஜ.க மீது மக்கள் வெறுப்படைந்துள்ளனர். இதனால், அந்த கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு தேர்தலை சந்திப்பது மிகக்கடினமான அமையும். இப்போது, கூட்டணியில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் மக்களிடன் ஆதரவு கிடைக்கும் என அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் வலிறுத்தியுள்ளனர். இதன் காரணமாகவே மத்திய அரசை நேரடியாக விமர்சிக்கும் முடிவை சந்திரபாபு நாயுடு எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, பா.ஜ.க கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாகவும், அடுத்தாண்டு நடக்க உள்ள தேர்தலை தனியே சந்திக்கும் என அறிவித்துள்ளதை தொடர்ந்து தற்போது தெலுங்கு தேசமும் பா.ஜ.க.வை கை கழுவியுள்ளது.

Source: Maalaimalar

