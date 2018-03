சேலம் : ஓமலூர் அருகே லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.4 லட்சம் மதிப்புள்ள கிரானைட் கற்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கிரானைட் கற்களை பறிமுதல் செய்து லாரி ஓட்டுநர் நாகராஜை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

4 million worth of Salem near granite confiscated

Salem: smuggled in a truck near omalur RS 4 lakh worth of granite have been confiscating oraganisation