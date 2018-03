காவிரிக்காக, மத்திய அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ஆதரிக்குமா அதிமுக?

டெல்லி: மத்திய அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவந்துள்ளது. 19ம் தேதி அதன் மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெறலாம் என தெரிகிறது. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு தெலுங்கு தேசம் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதோடு, பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது. ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் கோரிக்கையை மத்திய அரசு புறம் தள்ளிவிட்டது, கூட இருந்தே தெலுங்கு தேசத்திற்கு குழி பறிக்கும் செயலிலும் பாஜக ஈடுபடுகிறது என்பது அக்கட்சி குற்றச்சாட்டு. கட்சிகள் பலம் மோடி அரசுக்கு எதிராக முதல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் இதுவாகும். காங்கிரஸ் கட்சியும் இதற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது. மொத்தம் 536 உறுப்பினர்களை கொண்ட லோக்சபாவில் ஆளும் பாஜகவுக்கு மட்டும் 274 எம்பிக்கள் உள்ளனர். இது தவிர கூட்டணி கட்சிகளும் உள்ளன. 269 உறுப்பினர்கள் ஆதரவு பெரும்பான்மைக்கு தேவை. எனவே பாஜக தனது சொந்த பலத்தாலேயே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை முறியடித்துவிடும் என்பதால் ஆட்சி கவிழுமா என்ற கேள்வி எழாது. தேர்தலுக்கு முந்தைய முரசு அதேநேரம், பாஜகவுக்கு எதிராக முதல் முறையாக எதிர்க்கட்சிகளும் அதன் கூட்டணியில் இருந்த சில கட்சிகளுமோ தொடுத்துள்ள இந்த யுத்தம் என்பது முக்கியமானது. அடுத்த ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலின்போது பாஜகவுக்கு இது பெரும் சவாலாக மாறும். அதற்கான சங்கநாதம்தான் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம். தேவையுள்ளது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்குமா என்பதே இப்போது நாடு முழுக்க எதிரொலிக்கும் கேள்வியாக உள்ளது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவிடாமல் மத்திய அரசு தடுத்து வருகிறது. தமிழகத்தின் ஜீவனை பிடுங்குவது போன்ற செயல் இது. ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்குவதைவிட முக்கியமான பிரச்சினை இது. போலவே, அதிமுகவை உடைக்கவும், அதன் வாக்குகளை பிரிக்கவும் என்ன செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம், தோளில் கை போட்டபடியே பாஜக செய்கிறது. எனவே சந்திரபாபு நாயுடுவிற்கு பாஜகவை எதிர்க்க என்ன தேவை இருந்ததோ அதைவிட அதிக தேவை அதிமுகவுக்கு உள்ளது. அதிமுக முடிவு என்ன? இந்த சூழ்நிலையில், பாஜகவை எதிர்த்து அதிமுக தனது வாக்கு வங்கியை தக்க வைத்து கட்சியை பலப்படுத்துமா அல்லது, கவிழ்க்க முடியாது என தெரிந்தும், ஏன் பாஜகவை எதிர்க்க வேண்டும்? இதனால் தங்கள் ஆட்சிக்கு பிரச்சினை வருமோ என்றெல்லாம் எண்ணி பொறுமை காக்குமா என்பது சில நாட்களில் தெரிந்துவிடும்.

