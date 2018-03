சிம்ஸ் பூங்காவிற்குள் புகுந்த காட்டெருமைக் கூட்டம்

குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டம் குன்னுார் சிம்ஸ் பூங்காவில் அரிய வகை மரங்கள், மூலிகைகள், தாவரங்கள் அதிகளவில் உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மட்டுமின்றி பள்ளி,கல்லூரி மாணவிகளும் அதிகளவில் சிம்ஸ் பூங்கா வருகின்றனர். இந்நிலையில் சமீப காலமாக சிம்ஸ் பூங்கா பகுதியில் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதால், தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் மலைப்பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், பூங்காவை சுற்றிலும் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பணி துவங்கி 6 மாதம் ஆகியும் பணி நிறைவடையவில்லை. இந்நிலையில் நேற்று காலை 10 காட்டெருமைகள் பூங்காவினுள் புகுந்து அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டது. இதை கண்ட சுற்றுலா பயணிகள் அலறியடித்து ஓடினர். பூங்காவில் சுமார் ஒரு மணிநேரம் தொடர்ந்து காட்டெருமைகள் நடமாடியதால், தோட்டக்கலைத்துறை ஊழியர்களும் போராடி காட்டெருமைகளை அருகில் இருந்த வனத்திற்குள் விரட்டினர். கோடை சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் தொடர் கதையாக உள்ளதால் அனைத்து தரப்பு மக்களிடையே அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

