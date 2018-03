பெரியாறு நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் சாரல் : நீர்வரத்தும் அதிகரிப்பு

கூடலூர்: பெரியாறு அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு 100 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று காலை 294 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. நேற்று காலை நிலவரப்படி, 152 அடி உயரமுள்ள பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் 113.40 அடியாக இருந்தது. நீர்வரத்து வினாடிக்கு 294 கனஅடியாகவும், அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 100 கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது. அணையின் இருப்புநீர் 1459 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது. 71 அடி உயரமுள்ள வைகையின் நீர்மட்டம் 32.25 அடியாகவும், அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 40 கனஅடியாகவும் உள்ளது. அணையிலிருந்து மதுரை குடிநீருக்காக வினாடிக்கு 60 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. அணையின் இருப்புநீர் 466 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது. இதே போல 126 அடி உயரமுள்ள சோத்துப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று முன்தினம் 60.02 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 4 கனஅடியாகவும், அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 3 கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது. அணையின் இருப்பு நீர் 22.39 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது.

57 அடி உயரமுள்ள மஞ்சளாறு அணையின் நீர்மட்டம் 31.95 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து, வெளியேற்றம் இல்லை. அணையின் இருப்புநீர் 94.44 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது. மழையளவு விவரம்: பெரியாறு 2.2 மி.மீ., தேக்கடி 4.6 மி.மீ., கூடலூர் 3 மி.மீ., பாளையம் 6.6 மி.மீ., வீரபாண்டி 5 மி.மீ., சண்முகாஅணை 4 மி.மீ. மழை பதிவாகி இருந்தது.

Source: Dinakaran

English summary

In Periyar watershed shower: an increase of supply

Gudalur: Periyar dam catchment area in the past two days has been raining showers. So yesterday, k