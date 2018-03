சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு தொலைபேசியில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்துள்ளதால் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு தொலைபேசி வாயிலாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்துள்ளது. சென்னைக்கும் ஹைதராபாத்துக்கும் இடையிலான ஒரு குறிப்பிட்ட விமானத்திற்கு இந்த தொலைபேசி மிரட்டல் வந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இரு நகரங்களுக்கிடையில் நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தி நான்கு விமானங்கள் இயக்கப்படும் நிலையில் இந்த மிரட்டலால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோர் இன்று சென்னை வருகின்றனர். இதையொட்டி விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

