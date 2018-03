பாதுகாப்புத்துறைக்கான உபகரணங்களை உள்நாட்டில் தயாரிக்க முன்வர வேண்டும் : நிர்மலா சீதாராமன்

திருச்சி: திருச்சியில் தொழில்துறையினர் நடத்தும் விழாவில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பங்கேற்றுள்ளார். விழாவில் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன், ராணுவ தளவாடங்களை தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யவும், தேஜஸ் விமானங்களை போர் விமானங்களாக தயாரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறியுள்ளார். மேலும் பாதுகாப்புத்துறைக்கான உபகரணங்கள் உள்நாட்டில் தயாரிக்க முன்வர வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

