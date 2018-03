மத்திய அரசு மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை சபாநாயகர் நிராகரித்தார்

பாராளுமன்ற மக்களவை முறையாக இடைபெறாததால் ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சிகள் கொடுத்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மான நோட்டீஸை சபாநாயகர் நிராகரித்தார். #NoTrustMotion

புதுடெல்லி: ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மீது ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர நோட்டீஸ் நேற்று அளித்தது. இதேபோல, தெலுங்கு தேசம் கட்சியும் இன்று நோட்டீஸ் அளித்தது. நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் திங்கள் அன்று கொண்டு வர இருப்பதாகவும் அதற்கு அனுமதி வழங்கக்கோரியும் நோட்டீசில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், பாராளுமன்ற மக்களவையில் இன்று அமளி ஏற்பட்ட நிலையில், முறையாக அவை நடக்காத நிலையில், நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கோரும் நோட்டீசை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் அறிவித்தார். மேலும், நாள் முழுவதும் அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இரண்டு நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் திங்கள் அன்று கூடும் மக்களவை சுமூகமாக நடந்தால், இந்த நோட்டீஸ் எடுத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. #BudgetSession #LokSabha #NoTrustMotion இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

The Central Government rejected the resolution in the absence of confidence in the speaker

If the Parliament Lok Sabha formally idaiperatham y. s., he gave Congress and Telugu desam party nambigu