மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்: சபாநாயகரிடம் தெலுங்குதேசம் கடிதம்

ஆந்திர மாநிலத்துக்கு சிறப்பு நிதித் தொகுப்பு, சிறப்பு அந்தஸ்து விவகாரத்தில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு மீது கடும் அதிருப்தி அடைந்த தெலுங்கு தேசம் கட்சி கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது. அதுமட்டுமல்லாமல், மக்களவை சபாநாயகரிடம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்துக்கான கடிதத்தையும் அளித்தது.

ஒருங்கிணைந்த ஆந்திர மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டபின் சிறப்பு நிதித்தொகுப்பும், சிறப்பு அந்தஸ்தும் அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு உறுதி அளித்தது. இதன் அடிப்படையில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியுடன் இணைந்து தெலுங்கு தேசம் சட்டசபைத் தேர்தலைச்சந்தித்து.

மேலும், கடந்த 4 ஆண்டுகளாக சிறப்பு நிதித்தொகுப்பு அறிவிக்கப்படும் என்று தெலுங்கு தேசம் கட்சி ஏதிர்பார்த்து இருந்தது. ஆனால், சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டிலும் சிறப்பு நிதித்தொகுப்பை மத்திய அரசு அறிவிக்காததையடுத்து, தெலுங்கு தேசம் கட்சி ஏமாற்றம் அடைந்தது.

இதையடுத்து, தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் எம்.பி.க்கள் அசோக் கஜபதி ராஜூ, சவுத்ரி ஆகியோர் மத்திய அமைச்சரவையில் இருந்து விலகினர். மேலும், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முழுவதிலும், கடந்த 9 நாட்களாக தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி.க்கள் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு நிதித்தொகுப்பு கோரி கடும் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஆனால், ஆந்திர மாநிலத்தின் கோரிக்கையை எந்தவிதத்திலும் சட்டைசெய்யாமல் மத்திய அரசு இருந்து வந்தது. இதனால், கடும் அதிருப்தி அடைந்த முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து தெலுங்கு தேசம் விலகுவது குறித்தும், பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவருவது குறித்தும் முடிவு எடுத்தார்.

இது தொடர்பாக இன்று காலை தலைநகர் அமராவதி நகரில் தெலுங்குதேசம் கட்சியின் அரசியல் உயர்மட்டக் குழுக் கூட்டத்தில் எம்.பி.க்கள், எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த ஆலோசனையின் முடிவில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக தெலுங்கு தேசம் கட்சி முடிவு செய்து முறைப்படி அறிவித்தது. மேலும், நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டுவருவதற்கான கடிதத்தையும் மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜனிடம் அளித்தது.

இது குறித்து தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் மக்களவைத் தலைவர் நரசிம்மன் கூறுகையில், ‘ நாங்கள் கட்சியின் கொள்கையின்படி நடந்திருக்கறோம். மத்திய அ ரசு ஆந்திர மாநிலத்துக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாததால், கூட்டணியில் இருந்து விலகியுள்ளோம். மேலும், நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வரவும் முடிவு செய்துள்ளோம். இது எந்தவிதத்திலும் கூட்டணி தார்மீகத்துக்கு எதிரானது அல்ல. நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்துக்கான கடிதத்தை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜனிடம் காலை 9.30 மணிக்கு அளித்து இருக்கிறோம். இந்த கடிதம் பாஜக தலைவர்களுக்கு அனுப்பப்படும். ’ எனத் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் எம்.பி. சி.எம். ரமேஷ் கூறுகையில், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் எம்.பி. விஜய்சாய் ரெட்டி, ஆந்திர மாநிலத்துக்கு சிறப்பு நிதித்தொகுப்பு கேட்டு பலமுறை பிரதமர் மோடியை சந்திக்க முயன்றுள்ளார். ஆனால், முடியவில்லை. இதனால் வேறு வழியின்றி நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானத்தை கொண்டுவர கடிதம் அளித்துள்ளோம். இன்று இல்லாவிட்டால் கூட திங்கள்கிழமை நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் ஏற்கப்படும். இதற்கு 54 எம்.பி.க்கள் வரை ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

மம்தா பானர்ஜி வரவேற்பு

தெலுங்கு தேசம் கட்சி, ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி மத்திய அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளதை மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வரவேற்றுள்ளார்.

ட்விட்டரில் மம்தா பானர்ஜி விடுத்துள்ள செய்தியில் “ தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் முடிவை வரவேற்கிறேன். இதுபோன்ற நடவடிக்கை நாட்டை பேரழிவில் இருந்து காக்கும். எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து பாஜக அரசின் அட்டூழியங்களுக்கும், பொருளாதார சீரழிவுக்கும், அரசியல் நிலையற்ற தன்மைக்கும் எதிராக போராட வேண்டும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

