மதுரை: குரங்கணி தீவிபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 15 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சக்திகலா என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். திருப்பூரைச் சேர்ந்த சக்திகலா குரங்கணியில் மலை ஏற்றத்திற்கு சென்றிருந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

The number of fatalities in 15 increases kurangani fires

The number of fatalities in Madurai: kurangani fires has risen to 15. The private maruthuvamanaiyam in Madurai