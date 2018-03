பாரிமுனையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.15 லட்சம் மதிப்புள்ள் செம்மரக் கட்டைகள், கார், மோட்டார் சைக்கிள்கள் பறிமுதல்

சென்னை பாரிமுனையில் செம்மரக்கட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து அங்குச்சென்ற போலீஸார் ரூ.15 லட்சம் மதிப்புள்ள செம்மரக்கட்டைகளையும், கார் மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர். உரிமையாளர் தலைமறைவாகிவிட்டார்.

சென்னை, பாரிமுனை கிளைவ் பேட்டரி, வேலாயுதம் தெருவில் உள்ள வீடு ஒன்றின் கார் ஷெட்டில் செம்மர கட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதை அடுத்து வண்ணாரப்பேட்டை துணை ஆணையர் செஷாங்சாய் உத்தரவின் பேரில் போலீஸார் நேற்றிரவு 11-30 மணி அளவில் அங்குச்சென்று திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அந்தப்பகுதியில் உள்ள கொடவுன் ஒன்றை அப்துல் ரகுமான் என்பவர் வாடகைக்கு எடுத்து கார் ஷெட்டாக பயன்படுத்துவது தெரிய வந்தது. உரிமையாளர் அங்கு இல்லாத காரணத்தால் ஷெட்டின் பூட்டை உடைத்து போலீஸார் உள்ளே சென்று பார்த்த போது உள்ளே செம்மரக்கட்டை துண்டுகள் 12 இருந்தது.

அவற்றை கைப்பற்றிய போலீஸார் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த சைலோ கார் மற்றும் இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களையும் கைப்பற்றினர். கைப்பற்றப்பட்ட செம்மரக்கட்டைகள் மொத்தம் 617 கிலோ எடை கொண்டவை என தெரியவந்தது. அவற்றின் மதிப்பு சுமார் ரூ.15 லட்சம் ஆகும்.

கார் ஷெட்டின் உரிமையாளர் அப்துல்ரகுமான் தலைமறைவாகி விட்டதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

