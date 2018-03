மத்திய அரசு சொல்லும் எல்லாவற்றுக்கும் எங்களால் ஆட முடியாது: அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

மத்திய அரசு சொல்லும் எல்லாவற்றுக்கும் எங்களால் ஆட முடியாது என மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துப் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார், ”விவசாயிகள், நெசவாளர்கள், பின்தங்கியவர்கள், மிகவும் பின்தங்கியவர்கள், பழங்குடியினர், சீர்மரபினர் என அனைத்து தரப்பட்ட மக்களையும் கைதூக்கிவிடும் வகையில் தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில் 77,000 கோடி ரூபாய்க்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அதிமுக ஆட்சியில் சமூக நீதி பேணப்படுகிறது.

மத்திய அரசு சொல்லும் எல்லாவற்றுக்கும் எங்களால் ஆட முடியாது. எங்களுக்கென கொள்கைகளும் லட்சியங்களும் உள்ளன. அதிலிருந்து நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம். மாநில உரிமைகளைக் காப்போம்.

மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக தெலுங்கு தேசம் கட்சி கொண்டுவரும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து, கட்சித் தலைமைதான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்ட சட்டரீதியாகவும், அதிகளவில் போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்தது அதிமுக. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தே தீருவோம். அதனை அமைக்காமல் ஓயப்போவதில்லை. காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவையும் அமைக்க போராடுவோம்” என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

The Central Government will tell you most of all, we will not be able to dance: Minister Jeyakumar

The Central Government would say we would not be able to dance to all Fisheries Minister Jeyakumar therivithara