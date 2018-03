கோவை: கோவையில் பாஜக அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் கைதாக 3 பேரின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்த பாலன், கவுதம், ஜீவானந்தன் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனுவை கோவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In the case of petrol bombed 3 of the bail petition

The BJP Office in Coimbatore, Coimbatore: petrol bombed in the case arrested 3 men’s bail petition to be made