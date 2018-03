நாகையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளின் தொகை வரவு வைக்கவில்லை : விவசாயிகள் புகார்

நாகை: மீனமநல்லூரில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளில் தொகை வரவு வைக்கவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார், தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் காரணமாக விவசாயிகளின் கணக்குளில் தொகை வரவு வைக்க தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். நெல் மூட்டைகளின் தொகையை வரவு வைக்க கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Nagapattinam was procured in the amount of rice sack credited to: farmers ‘ complaint

