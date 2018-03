பணம் வழங்காத விவகாரம்: விழுப்புரம் வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலகம் ஜப்தி

விழுப்புரம்: மகாராஜபுரத்தில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகம் ஜப்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு நிலம் வாங்கிய பிருந்தா என்பவருக்கு ரூ.30 லட்சம் தர நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. பிருந்தாவுக்கு இதுவரை பணம் வழங்காததால் வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலகத்தை நீதிமன்றம் ஜப்தி செய்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Non-payment issue: villupuram Housing Board Office zabti

Maharajapuram in villupuram: Housing Board Executive Office has been distrained. Home