தோல்விஅலை நீடித்தால் 2019-ல் பாஜகவின் எம்.பி.க்கள் பலம் 110ஆகக் குறையும்: சிவேசேனா கட்சி கருத்து

தோல்வி அலை தொடர்ந்தால், 2019-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 100 முதல் 110 எம்.பி.க்கள் வரை மட்டுமே கிடைக்கும் என்று சிவசேனா கட்சி கணித்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூர், புல்பூர், பிஹார் மாநிலம், அராரியா ஆகிய மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத் தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைந்தது. இது குறித்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகித்துஇருக்கும் சிவசேனா கட்சி தனது அதிகாரபூர்வ நாளேடான சாம்னாவில் தலையங்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

பாஜகாவின் கோட்டைகளான கோரக்பூர், புல்பூர் மக்களவைத் தொகுதியில் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைத்துள்ளது. திரிபுராவில் கிடைத்த வெற்றியை பாஜகவினர் கொண்டாடி வரும் நிலையில், இந்த தோல்வி அவர்களுக்கு பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆனால், பாஜகவினர் இந்த தோல்வி நாடுமுழுவதும் எதிரொலிக்காது என்கின்றனர். பிரதமராக மோடி பதவி ஏற்றபின் பாஜக 9 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளில் தோல்வி அடைந்துள்ளது. கடந்த 2014-ம் ஆண்டு 282 எம்.பி.க்களை கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது, 272 ஆகக் குறைந்துவிட்டது.

கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன் உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 325 இடங்களைக் கைப்பற்றி பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றது. பாஜக தலைவரும், உபி முதல்வருமான யோகி ஆதித்யநாத் கோரக்பூர் தொகுதியில் கடந்த 1991ம் ஆண்டுக்கு பின் தோற்றதே கிடையாது. அப்பகுதியில் கோட்டையாக இருந்தது எப்படி சிதறியது?

கடந்த 2014-ம் ஆண்டில் மோடி குறித்த பரப்புரை அலை, மக்களின் கண்களையும், காதுகளையும் கட்டிப்போட்டு பாஜக வெற்றி பெற்றது. ஆனால், தற்போது அந்த அலை குறைந்துவிட்டது. மக்கள் ஒவ்வொன்றையும் தெளிவாக பார்க்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டனர்.

மக்களவைத் தொகுதிகளில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களிக்கவில்லை, பகுஜன் சமாஜ் மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிகளுக்கு இடையிலான கூட்டுதான் என்று தோல்விக்கான காரணங்களாக பாஜக தெரிவித்து வருகிறது.

2014ம் ஆண்டில் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆட்சிக்கு வர பாஜக எத்தனைவிதமான கூட்டுகளை செய்து இருக்கிறது தெரியுமா?. நரேஷ் அகர்வாலை யார் பாஜகவுக்குள் சேர்த்தது.. திரிபுராவில் காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்கள் பாஜகவுடன் சேர்ந்ததன் காரணாகவே அந்த கட்சி அங்கு வெற்றி பெற முடிந்தது.

கோரக்பூர், புல்பூர் தொகுதியில் மிகப்பெரிய வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் வேட்பாளரை மக்கள் வெற்றிபெற வைத்துள்ளனர். பிஹாரில் அராரியா தொகுதியிலும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் வேட்பாளரும் மிகப்பெரிய வாக்குவித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். பிஹாரில் லாலுபிரசாத் மீதான அனுதாப அலைதான் வெறறிக்கு காரணம் என்று பாஜக கூறுகிறது.

லாலுபிரசாத் யாதவ் ஊழல் செய்ததற்காக சிறையில் இருக்கிறார். ஆனால், இதுஒருவகையான அரசியல் பழிவாங்கல் நடவடிக்கையே. ஒருவேளை லாலுபிரசாத்துக்கு அனுதாபம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது நிதிஷ்குமாருக்கும், மோடிக்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்துதான்.

இதே தோல்வி அலை தொடர்ந்தால், வரும் 2019-ம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 100 முதல் 110 இடங்கள் வரை மட்டுமே கிடைக்கும். இந்த தேர்தல் ஒன்று ரஷியா, அமெரிக்கா, கனடா, பிரான்ஸ்,இஸ்ரேல் நாட்டில் நடக்கப்போவதில்லை. இவ்வாறு தலையங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

