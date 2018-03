திருப்பூர் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் அதி வேகமாக சென்றதாக கூறி நைஜீரிய இளைஞர்கள் 2 பேர் மீது தாக்குதல்

திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் அதி வேகமாக சென்றதாக கூறி நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த இரு இளைஞர்களை சாலையில் மண்டியிட வைத்து பொது மக்கள் தாக்கியுள்ளனர். திருப்பூர் ஊத்துக்குடி சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் ஒருவர் தனது மனைவியுடன் சென்றுள்ளார். அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நைஜீரியர்கள் முன்னே மனைவியுடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றவர் மீது உரசியுள்ளனர். இதனால் நைஜீரியர்களுக்கும் திருப்பூரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இடையே வாக்கு வாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை கண்டு அப்பகுதியினர் நைஜீரியர்களை சிறை பிடித்து சாலையிலேயே மண்டியிட வைத்ததோடு சரமாரியாக தாக்கினர். அவர்கள் வைத்திருந்த செல்போனையும் உடைத்தெறிந்த அவர்கள் இருவரும் கைக்கூப்பி மன்னிப்பு கேட்டும் அதனை கண்டு கொள்ளாமல் தாக்கினர். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் இருதரப்பினரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துச்சென்று சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

