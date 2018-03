மதுபோதையில் கார் ஓட்டி சிக்கிய பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர்: பறிமுதல் செய்த காரை காணவில்லை என்று புகார்

சென்னையில் நேற்றிரவு போலீஸார் நடத்திய வாகன சோதனையில் பிரபல சினிமா படத் தயாரிப்பாளர் மதுபோதையில் கார் ஓட்டி வந்து சிக்கினார். அவரிடமிருந்து போலீஸார் காரை பறிமுதல் செய்தனர். மீண்டும் நள்ளிரவில் தனது காரை காணவில்லை என்று அதே ஸ்டேஷனில் மீண்டும் புகார் அளித்தவரை போலீஸார் எச்சரித்து அனுப்பினர்.

சென்னையில் போக்குவரத்து போலீஸார் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்களை சோதனை செய்து அபராதம் விதித்து வருகின்றனர். சென்னையில் சொகுசு கார் ஓட்டிச்செல்லும் விவிஐபிக்கள் மதுபோதையில் வேகமாக ஓட்டி விபத்தில் சிக்குகின்றனர். இதனால் சமீப காலமாக போக்குவரத்து போலீஸார் வாகன சோதனையை கடுமையாக்கி வருகின்றனர்.

மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்களை பிடித்து சோதனை செய்து மருத்துவ சோதனைக்கு உட்படுத்துகின்றனர். அவர் மது அருந்தியிருந்ததால் உடனடியாக அவர் வாகனம் ஓட்டும் தகுதியை இழக்கிறார். அவர் ஓட்டிவந்த வாகனத்தையும், ஓட்டுநர் உரிமத்தையும் பறிமுதல் செய்து வழக்கு தொடுக்கின்றனர்.

பின்னர் நீதிமன்றத்தில் இதற்கான அபராதத்தை அந்த நபர் செலுத்திய பின்னர் அவரது வாகனம் விடுவிக்கப்படுகிறது. அவரது ஓட்டுநர் உரிமம் 3 மாதங்களுக்கு ரத்து செய்யப்படும். மிகக்கடுமையாக பார்க்கப்படும் இந்த சோதனையில் போலீஸாரிடம் தரப்படும் நவீன கருவி மூலம் உடனடியாக மது அருந்தியவர்களை சோதனை செய்து பிடிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில் நேற்றிரவு 11.45 மணி அளவில் ராயப்பேட்டை போக்குவரத்து ஆய்வாளர் ரவி கதீட்ரல் சாலை, சோழா ஹோட்டல் முன்பு வாகன தணிக்கை செய்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த (TN01 AZ 9939,honda city ) சொகுசு காரை மடக்கி சோதனை செய்தனர். காரை ஒட்டி வந்த நபர் மது அருந்தியிருந்தார். உடனடியாக போலீஸார் அவரை சோதனையிட்டனர். காரை ஓட்டியவர் பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர்வர் தேனப்பன்(55) என்பது தெரிய வந்தது.

உடனடியாக அவர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். அவரது கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஓட்டுநர் உரிமமும் பரிமுதல் செய்யப்பட்டது. தேனப்பன் வீடு வீடு ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை அரிஹந்த் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளது. அவரை போலீஸார் அனுப்பி வைத்தனர். அவரது காரை தர மறுத்துவிட்டனர்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை 2-.00 மணிக்கு ராயபேட்டை ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தனது காரை காணவில்லை என தேனப்பன் புகார் அளிக்க சென்றுள்ளார். ஆனால் கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது, நீதிமன்றத்தில் அபராதம் கட்டிய பின்னரே விடுவிக்கப்படும், இது போன்ற புகார் அளிக்கக்கூடாது என்று போலீஸார் தெரிவித்து அனுப்பி வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தற்போது தேனப்பன் கார் எங்குள்ளது என்று தெரியவில்லை. ஊடகங்கள் கண்ணில் படாமல் இருக்க போலீஸார் மறைவான ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து விளக்கம் கேட்க பி.எல்.தேனப்பனை தொடர்பு கொள்ள முயன்றபோது அவரது செல்போன் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

