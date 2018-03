புழல் சிறையில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய 67 வயது கைதி

சென்னை: சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் 67 வயது முதியவர் 10-ம் வகுப்பு தேர்வை எழுதியுள்ளார். இன்று துவங்கிய 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வின் தமிழ் முதல் தாழை எழுத புழல், வேலூர், கடலூர் உள்ளிட்ட சிறைகளில் இருந்து 56 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அதில் 6 பேர் தேர்வு எழுத வராத நிலையில், மீதமுள்ள 50 பேர் புழல் மத்திய சிறையில் தேர்வு எழுதினர். இதில் வேலூரை சேர்ந்த சேட்டு என்ற 67 வயதான கைதியும் தேர்வெழுதினார். தமிழகம், புதுச்சேரியில் 2017-18ம் கல்வியாண்டிற்கான பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் இன்று துவங்கியது. இன்று துவங்கியுள்ள பொதுத்தேர்வு அடுத்த மாதம் 20-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 9.6 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் பொதுத்தேர்வை எழுதுகின்றனர். முதலாவதாக இன்று மொழிப்பாடத்தேர்வு நடைபெற்றது.

Source: Dinakaran

English summary

In Puzhal prison 10-67-year-old prisoner written in examination

