குரங்கணி காட்டுத் தீ சம்பவம்: உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆக அதிகரிப்பு

குரங்கணி காட்டுத்தீ விபத்தில் மேலும் இருவர் உயிரிழந்த நிலையில், அந்த விபத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆக அதிகரித்தது.

தேனி மாவட்டம் போடி அருகே, குரங்கணி மலைப்பகுதியில் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீ விபத்தில் சிக்கி, அங்கு மலையேற்றத்திற்காகவும், சுற்றுலாக்காகவும் சென்ற கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள் என 14 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இந்நிலையில், காட்டுத் தீயில் சிக்கி மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த திருப்பூரைச் சேர்ந்த சக்திகலா சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) உயிரிழந்தார்.

அதேபோல், மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சேலம் எடப்பாடியை சேர்ந்த தேவி என்பவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இதனால், குரங்கணி காட்டுத் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இதனிடையே, குரங்கணி காட்டுத் தீ சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க வருவாய் துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை முதன்மை செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ராவை நியமித்து தமிழக அரசு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.

Source: The Hindu

English summary

Kurangani forest fire incident: the number of casualties rises 16

Two more people died in the accident, kurangani bushfires in the State, the number of victims in the accident, 16