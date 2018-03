நீதிபதி லோயா மர்ம மரணத்துக்கு தனிவிசாரணை?- தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தது உச்ச நீதிமன்றம்

பாஜக தலைவர் அமித் ஷா தொடர்புடைய சொராபுதீன் என்கவுண்டர் வழக்கை விசாரணை நடத்திய நீதிபதி லோயா மர்ம மரணத்துக்கு தனி விசாரணை கேட்டு தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீதான தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.

மோடி முதல்வர்

குஜராத் மாநிலத்தில் 2005ம் ஆண்டு நரேந்திர மோடி முதல்வராக இருந்தார். அங்கு உள்துறை அமைச்சராகஅமித் ஷா இருந்தார்.

அப்போது, ஆட்கடத்தல், ஆயுதக் கடத்தல் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் குஜராத் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட சொராபுதீன் அன்வர் ஹுசைன் சேக் என்பவர் 2005ம் ஆண்டு நவம்பர் 26-ந்தேதி அகமதாபாதிற்கு அருகில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.

இந்த போலி என்கவுன்டர் வழக்கு குஜராத் மாநிலத்தில் விசாரிக்கப்படாமல், மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது.

மர்ம மரணம்

ஷராபுதீன் போலி என்கவுன்டர் வழக்கை விசாரித்த சி.பி.ஐ. சிறப்பு நீதிபதி பிரிஜ் கோபால் ஹர்கிஷன் லோயா திடீரென மர்மமாக இறந்தார். 2014ம் ஆண்டு, நவம்பர் 30ந்தேதி இரவில் காரில் நாக்பூருக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது வழியில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், நீதிபதி லோயா மர்ம மரணம் குறித்து தனிப்பட்ட விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர் டெஹ்சீன் பூனாவாலா, மும்பை வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு, மஹாராஷ்டிரா பத்திரிகையாளர் பந்துராஜ் சாம்பாஜி லோன், சிபிஐஎல் ஆகிய அமைப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்து இருந்தன.

இந்த மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையில் நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கான்வில்கர், டி.ஒய் சந்திரசூட் ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு விசாரணை செய்து வந்தது.

மஹாராஷ்டிரா வாதம்

ஆனால், நீதிபதி லோயா மர்ம மரணத்துக்கு தனிவிசாரணை கோருவதை மஹாராஷ்டிரா அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மஹாராஷ்டிரா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகல் ரோகத்கி வாதிடுகையில், ‘ இந்த மனுக்கள் உள்நோக்கத்துடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன, ஊடகங்களில் வெளியான உறுதிசெய்யப்படாத தகவல்களின் அடிப்படையில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் குறிப்பிட்ட கட்சியின் தலைவர் தொடர்புடைதாக இருப்பதால் இதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது’ என்று வாதிட்டார்.

ஆனால், மும்பை வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் வாதிடுகையில், நீதிபதி லோயா குடும்பத்தினர் அவர் மரணத்தில் தனிப்பட்ட விசாரணை தேவையில்லை என அவர்கள் தெரிவித்திருந்தாலும், அவர் இறந்த சூழல் புதிரானதாகவே இருந்து வருகிறது. அதற்காகவே தனிவிசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வாதிட்டனர்.

ஒத்திவைப்பு

இந்நிலையில், அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உச்ச நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கான்வில்கர், டி.ஒய் சந்திரசூட் ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு தலைமையிலான அமர்வு, மனுதாரர்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக தங்கள் வாதத்தை தேவைப்பட்டால் தாக்கல் செய்யலாம் எனக் கூறி இதன் மீதான தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.

