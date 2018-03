திருச்சி உஷா மரணத்துக்கு காரணமான ஆய்வாளர் காமராஜ் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

திருவெறும்பூரில் இருசக்கர வாகனத்தை எட்டி உதைத்து அப்பாவி பெண் மரணமடையக் காரணமாக இருந்த போக்குவரத்து ஆய்வாளர் ஜாமீன் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

திருச்சி, திருவெறும்பூர் சாலையில் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்ட போக்குவரத்து ஆய்வாளர் காமராஜ், தம்பதிகள் சென்ற மோட்டார் சைக்கிளை துரத்திச்சென்று எட்டி உதைத்ததில் கணவர் ராஜாவுடன் பயணம் செய்த உஷா என்ற பெண் கீழே விழுந்து தலையில் பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தார்.

இதைப் பார்த்த பொதுமக்கள் சுமார் 3000 பேர் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை திருச்சி காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தலைமையிலான போலீஸார் கண்மூடித்தனமாக தாக்கினர். பொதுமக்கள் கொந்தளிப்பு காரணமாக உஷா மரணத்திற்கு காரணமாக இருந்த காமராஜ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆய்வாளர் காமராஜ் ஜாமீன் கேட்டு திருச்சி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த திருச்சி நீதிமன்றம் அவரது ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

Source: The Hindu

English summary

The investigator responsible for the death of trichy Usha kamaraj bail discount

Thiruverumbur kicked in the vehicle due to the death of innocent women had to transport analyst