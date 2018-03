ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. கோடைக் காலத்தின் தொடக்கத்திலேயே வெயில் வாட்டி வரும் நிலையில், தற்போது மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Sathyamangalam and moderate rain in the suburban areas

Sathyamangalam in erode district and its suburban erode: in areas of moderate rains. The summer