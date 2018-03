சீர்காழி: சீர்காழி அருகே பள்ளி வேனில் இருந்து தவறி விழுந்து 2-ம் வகுப்பு மாணவி படுகாயமடைந்தார். வேன் கதவு அருகே நின்றிந்த சிறுமி அவந்திகா சட்ட நாதபுரம் ரவுண்டானா அருகே தடுமாறி விழுந்தார். கீழே விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்த சிறுமி சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

