கோவை: நொய்யல் ஆற்றில் சாயக்கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க செயல் திட்டம் வடிவமைக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கருப்பணன் தெரிவித்துள்ளார். வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலேயே திட்டம் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Installing the noyyal River in the water to prevent the action plan will be designed: Minister karuppanan

In installing the noyyal River, Coimbatore: prevent water action plan is designed to Minister karuppanan