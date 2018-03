விருதுநகரில் புழுதி பறக்கும் சாலைகளால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம்

விருதுநகர்: விருதுநகரில் குண்டும், குழியுமான சாலைகளில் தேங்கிக் கிடக்கும் மண் மற்றும் புழுதி, வாகனங்களின் பின்னால் புயல்போல் செல்வதால் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உருவாகி உள்ளது.விருதுநகரில் நெடுஞ்சாலைத்துறை பராமரிப்பில் உள்ள புல்லலாக்கோட்டை ரோடு, மதுரை ரோடு, சாத்தூர் ரோடு, சிவகாசி ரோடு, மல்லாங்கிணறு ரோடு, அருப்புக்கோட்டை ரோடு, கச்சேரி ரோடு என அனைத்து ரோடுகளும் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக குண்டும், குழியுமாக இருக்கின்றன. இந்த ரோடுகளை புதிதாகப்போட எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. கடந்த 6 ஆண்டுகளாக நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு விருதுநகர் பகுதியில் ரோடுபோட நிதி ஒதுக்கப்படவில்லையா? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. குண்டும், குழியுமான சாலைகள் அவ்வப்போது சாலைப்பணியாளர்கள் மூலம் சரளை மண் மற்றும் கரம்பை மண் போட்டு மூடும் பணி மட்டும் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 3 நாட்களாகப் பெய்த மழையில் மழைநீர் சாலைகளில் உள்ள குழிகளில் தேங்கியதில் மண் அனைத்தும் புழுதியாக மாறி சாலைகளில் பரவிக் கிடக்கிறது. நேற்று காலை வெயில் அடித்த நிலையில் சாலைகளில் செல்லும் வாகனங்களுக்குப் பின்னால் புழுதிப் புயல் கிளம்பி வருகிறது. வாகனங்களுக்குப் பின் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகளின் கண்களில் மண் விழுந்து விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் நெடுஞ்சாலைத்துறை ரோடுகளில் உள்ள குழிகளில் மண் போட்டு மூடும் செயலை தடை செய்ய வேண்டும். புதிய தரமான சாலைகள்போட நடவடிக்கை எடுத்து பொதுமக்களைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Flying dust roads in Virudhunagar vehicle pilots accident risk in chick

Virudhunagar in Virudhunagar bomb and potholes: roads, dust and mud and stagnant growth of vehicle Assembly