புதிய தமிழ்திரைப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்த 28 இணையதளங்கள் முடக்கம்.. போலீஸ் அதிரடி

சென்னை: புதிய தமிழ்திரைப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்த 28 இணையதளங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. திருட்டு வீசிடிக்கள் தயாரிக்கும் கும்பல் மற்றும் புதிய திரைப்படங்களை சட்டத்திற்கு புறம்பாக இணையதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்பவர்கள் மீது காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தமிழ்ராக்கர்ஸ், தமிழ்கன் உள்ளிட்ட ஏராளமான இணையதளங்கள் இதுவரை முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் புதிய தமிழ்திரைப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்து வந்த 28 இணையதளங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. tamilrockers,tamilmvfun என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வந்த இணையதளங்கள் முடக்கப்பட்டன. தமிழ்த்திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்க கோரிக்கையை அடுத்து காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Source: OneIndia

