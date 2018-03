10ம் வகுப்பு தேர்வு தொடங்கியது: தமிழ் முதல்தாள் கடினம் என மாணவர்கள் கருத்து

சென்னை: பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நேற்று தொடங்கியது. 9 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 491 பேர் தேர்வு எழுதினர். மொழிப்பாடத்தில் நேற்று நடந்த தமிழ் முதல்தாள் தேர்வு கடினமாக இருந்ததாக மாணவ, மாணவியர் தெரிவித்தனர். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த 12,337 பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ, மாணவியர் 9 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 491 பேர் மற்றும் தனித் தேர்வர்கள் 36 ஆயிரத்து 649 பேர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுகின்றனர். இவர்களுக்காக, 3609 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு கூடுதலாக 237 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வு மையங்களை கண்காணிக்க 6900 பேர் கொண்ட பறக்கும் படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொழிப்பாடத் தேர்வு நேற்று தொடங்கியது. அதில் தமிழ் முதல்தாள் தேர்வு நடந்தது. காலை 9.30 மணிக்கே மாணவ, மாணவியர் தேர்வு மையத்துக்கு வந்துவிட்டனர். 10 மணிக்குள் தேர்வு அறைக்குள் செல்ல வேண்டும் என்பதால் 9.30 மணி முதல் கடுமையான சோதனைக்கு பிறகு தேர்வு அறைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். செல்போன், பெல்ட், டை, ஷூ, சாக்ஸ், ெசருப்பு அணிந்து வரவும் தடை செய்யப்பட்டது. மேலும் தேர்வு அறையில் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டால் 2 ஆண்டு முதல் 5 ஆண்டு வரை தேர்வு எழுத முடியாது என்ற அறிவிப்புகள் தேர்வு மையங்களில் ஒட்டப்பட்டு இருந்தன. அனைத்து தேர்வு மையங்களிலும் போலீஸ் காவல் போடப்பட்டிருந்தது. தேர்வு எழுதும் மாணவ, மாணவியருக்கு வழக்கம் போல 15 நிமிடங்கள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது. கேள்வித்தாள் படித்துப் பார்க்க 10 நிமிடம், விடைத்தாள் முகப்பில் குறிப்பு எழுத 5 நிமிடம் ஒதுக்கப்பட்டது. தேர்வு காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் 12.45 மணிக்கு முடிந்தது.

நேற்றைய தேர்வில் வழங்கப்பட்ட கேள்வித்தாள் கடினமாக இருந்ததாக மாணவ, மாணவியர் தெரிவித்தனர். கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும் போது தமிழ் முதல்தாள் தேர்வு கடினம் என்றே மாணவர்கள் தெரிவித்தனர். சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் கேட்கப்படும் கேள்வித்தாள் போல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதால் பதில் எழுத திணறியுள்ளனர். புளூபிரிண்ட் படி வழக்கமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் கேட்கப்படவில்லை. பாடத்தின் உள்ளே இருந்து மறைமுக பொருள்படும்படி பாடப் பொருளின் வரிகளில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தன. இந்த ஆண்டுடன் இந்த பாடத்திட்டம் முடிந்து அடுத்த ஆண்டு முதல் புதிய பாடத்திட்டம் வர உள்ள நிலையில் இந்த தேர்வு கடினமாக இருந்ததால் மாணவ, மாணவியர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.திடீரென முறையை மாற்றியதும் ஒரு காரணம். இதுகுறித்து முன்கூட்டியே தெரிவிக்காமல் விட்டது ஏன் என்றும் மாணவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதையடுத்து தமிழ் இரண்டாம் தாள் தேர்வு 21ம் தேதி நடக்கிறது. பிட் அடித்த 6 பேர் சிக்கினர்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் பறக்கும் படையினர் அனைத்து தேர்வு மையங்களிலும் நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, தர்மபுரி 2, அரியலூர் 1, திருச்சி 1, வேலூர் 1, சென்னை 1 என மொத்தம் 6 பேர் பிட் அடித்த போது சிக்கியுள்ளனர். அவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பறக்கும் படையினர் பரிந்துரை செய்துள்ளனர். புழல் சிறையில் 50 பேர் எழுதினர்

புழல் சிறையில் தண்டனை கைதிகள் 22 பேர், விசாரணை கைதி ஒருவர், பெண் கைதிகள் 3 பேர், வேலூர் சிறைச்சாலையில் 17 பேர், பெண்கள் 5 பேர், பூந்தமல்லி கிளை சிறைச்சாலையில் இருந்து 2 பேர் என மொத்தம் 50 பேர் நேற்று புழல் சிறைக்கு வந்து தேர்வு எழுதினர். வேலூர் சிறையில் இருந்து வந்த 67 வயது கைதி சேட்டு என்பவரும் தேர்வு எழுதினார். இவர் முன்னாள் ரயில்வே காவலராக இருந்தவர். ஒருவரை அடித்து கொலை செய்த வழக்கில் வேலூர் சிறைச்சாலையில் ஆயுள் கைதியாக உள்ளார்.

