குரங்கணி விபத்தில் மேலும் 2 பேர் சாவு: பலி எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்தது

மதுரை: குரங்கணி காட்டுத்தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்து மதுைரயில் சிகிச்சையில் இருந்த 2 பெண்கள் நேற்று உயிரிழந்தனர். இதனைதொடர்ந்து பலி எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தேனி மாவட்டம், குரங்கணி மலைப்பகுதியில் கடந்த 11ம் தேதி ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில், அங்கு மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்ற 36 ேபர் சிக்கிக்கொண்டனர். சம்பவ இடத்தில் 9 பேர் பலியாயினர். பலத்த காயமடைந்தவர்கள் மதுரை அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர். இவர்களில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் வரை 14 பேர் பலியாயினர்.

மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் தேவி (29), சிவசங்கரி(25), மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையில் சுவேதா(28), அப்போலோவில் நிவ்யா ரிக்ருதி(24), மினா ஜார்ஜ்(32), கென்னட்டில் சக்திகலா(40), சதீஷ்குமார்(29) மற்றும் ராய் வசுமதி(26) ஆகிய 8 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இவர்களில் மதுரை கென்னட் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையிலிருந்த திருப்பூர் மாவட்டம், தொக்கப்பாளையத்தை சேர்ந்த சரவணன் மனைவி சக்திகலா(40), நேற்று பகல் 12 மணியளவில் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். தொடர்ந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி அருகே வேட்டுவபட்டியை சேர்ந்த பழனிச்சாமி மகள் தேவி(29) உயிரிழந்தார். நேற்று ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து இருவர் உயிரிழந்ததால், குரங்கணி தீவிபத்தில் பலியாேனார் எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மீதமுள்ள 6 பேர் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

2 more killed in accident in kurangani: toll had risen to 16.

Madurai madurai wounded in an accident at kurangani: Wildfire was in the treatment of 2 women were killed yesterday