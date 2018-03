கடைகளில் விற்பனை செய்யக்கூடாது மதுரை மீனாட்சி கோயில் புது மண்டபத்தை திறக்கலாம்: ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு

மதுரை: மீனாட்சி கோயில் புதுமண்டபத்தை திறக்கலாம். ஆனால் கடைகளில் விற்பனை ெசய்யக்கூடாது என ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. மதுரை புதுமண்டபம் வியாபாரிகள் மற்றும் தையல் தொழிலாளர்கள் சங்கத் தலைவர் முத்துப்பாண்டி, ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கிழக்கு கோபுர பகுதியில், புதுமண்டபம் உள்ளது. இங்கு 300 கடைகள் இயங்கி வந்தன. புத்தகங்கள், பூஜைப்பொருட்கள் மற்றும் தையல் பொருட்கள் விற்கப்பட்டது. கடை வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் சிறு வியாபாரிகள் ஆவார்கள். புதுமண்டபத்தில் கடைகள் வைத்துள்ளவர்களுக்கு குன்னத்தூர் சத்திரத்தில் கடைகள் கட்டி ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவானது. இந்நிலையில் கடந்த பிப்.2ல் மீனாட்சியம்மன் கோயில் வீரவசந்தராயர் மண்டப பகுதியில் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் புதுமண்டபத்திலுள்ள கடைகளையும் மூட அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டு, புதுமண்டபத்தை பூட்டி விட்டனர். எங்களுக்கு எந்தவிதமான நோட்டீசும் தரவில்லை. விளக்கமளிக்கவும் வாய்ப்பளிக்கவில்லை. கடைகள் சீல் வைக்கப்பட்டதால் எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதித்துள்ளது. கடையில் உள்ள பொருட்களும் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, நீதிமன்றம் தலையிட்டு புதுமண்டபத்திற்கு வைத்துள்ள சீலை அகற்றவும், குன்னத்தூர் சத்திரத்தில் கடைகள் ஒதுக்கீடு செய்யும் வரை, புதுமண்டபத்தில் தொடர்ந்து கடைகள் நடத்தவும், அகற்றக்கூடாது எனவும் உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதி வி.பாரதிதாசன், பூட்டப்பட்டுள்ள புதுமண்டபத்தையும், கடைகளையும் திறக்கலாம். ஆனால், விற்பனை செய்யக்கூடாது என உத்தரவிட்டார். மேலும், மாற்றிடம் வழங்குவது தொடர்பாக மதுரை கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென உத்தரவிட்டு விசாரணையை மார்ச் 22க்கு தள்ளி வைத்தார். கோயில் கடைகளை அகற்றும் தடை நீட்டிப்பு:

மதுரை மீனாட்சி கோயிலில் கடந்த பிப்.2ல் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இதற்கு கோயில் பகுதியிலுள்ள கடைகளே காரணம் என தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கிழக்கு கோபுரம் வீரவசந்தராயர் மண்டப பகுதியிலுள்ள கடைகள் காலி செய்யப்பட்டன. மேலும், அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள பல கோயில்களில் உள்ள கடைகளை காலி செய்யுமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த நோட்டீசை ரத்து செய்யக்கோரி கடைகள் வைத்துள்ள பலர், ஐகோர்ட் கிளையில் மனு செய்தனர். இம்மனுக்கள் நீதிபதி வி.பாரதிதாசன் முன் நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அறநிலையத்துறை சார்பில், `நெல்லையப்பர் கோயில் மற்றும் சங்கர நாராயண சுவாமி ேகாயில் தவிர்த்து வேறு எங்கும் மாற்றிடம் இல்லை. எனவே, மாற்றிடம் வழங்குவது சிரமம். இதனால், சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, கடைகளை அகற்றக்கூடாது என்ற உத்தரவை நீட்டித்த நீதிபதி, மனுக்கள் மீதான விசாரணையை மார்ச் 22க்கு தள்ளி வைத்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Shops don’t sell in the Madurai Meenakshi temple, you can open the new Hall: High Court Bench orders

The Meenakshi temple in Madurai: pudhumandapan can be opened. But that High Court Branch saiyakudathu sales in stores in Uttar Pradesh