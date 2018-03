8 ஆண்டில் 3 மடங்கான கடன் சுமை: தமிழக அரசுக்கு கமல்ஹாசன் கண்டனம்

தமிழகத்தின் கடன் சுமை கடந்த 8 ஆண்டுகளில் 3 மடங்காக உயர்ந்துள்ளதற்கு மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக கமல்ஹாசன் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

தற்போது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் பட்ஜெட் சென்ற ஆண்டுகளின் நகலே. விவசாயிகள், நெசவாளர், மீனவர்களுக்கு சிறப்பான திட்டங்கள் ஏதும் இல்லை. தமிழகத்தில் வேலை தேடுபவர்கள் 1 கோடிக்கும் மேல் உள்ளனர். அதில் பலரும் இளைஞர்கள். ஆனால், பட்ஜெட்டின்படி கடந்த 7 ஆண்டுகளில் வெறும் 4 லட்சம் இளைஞர்கள் மட்டுமே திறன் பெற்றுள்ளனர். அதிலும், 1 லட்சம் இளைஞர்களே பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். திறன் மேம்பாடு எங்கே.. இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு எங்கே?

அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டம் தங்களுக்கு நீர் வழங்கும் என மேற்கு தமிழகத்தினர் பல ஆண்டுகளாக வழிமேல் விழிவைத்து காத்திருக்கின்றனர். இந்த முறை அறிவித்த ரூ.250 கோடியும், கடந்த ஆண்டு அறிவித்த தொகையைப் போல கானல்நீர் ஆகிவிடுமோ?

ஒவ்வொரு தமிழரும் தலையில் சுமக்கும் கடன் ரூ.45 ஆயிரம். 8 ஆண்டுகளில் தொகையை மும்மடங்காக்கிய ஆள்பவர்களுக்கு எங்கள் கண்ணீரில் நனைந்த கண்டனம்.

இவ்வாறு கமல் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

8 years in 3 times the debt burden, the Government of Tamil Nadu to protest: Kamal haasan

The debt burden of the State of Tamil Nadu in the last 8 years 3 times as high as the leaders of the people to the Justice Centre kamalhassan moment