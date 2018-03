திராவிட நாடு கோரிக்கையை வரவேற்கிறோம்: திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தகவல்

திராவிட நாடு கோரிக்கையை வரவேற்கிறோம் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் மார்ச் 24 மற்றும் 25-ம் தேதிகளில் திமுக மண்டல மாநாடு நடக்கிறது. இம்மாநாட்டுக்கான பணிகளை மு.க.ஸ்டா லின் நேற்று பார்வையிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:

தென் மாநிலங்கள் ஒன்றிணைவதைப் பார்க்கும்போது, திராவிட நாடு கோரிக்கை வலுவடைவதைப்போல் தோன்றுகிறதே என நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். இந்த கோரிக்கை ‘வந்தால் வரவேற்கப்படுகிறது. வரும் என்ற நம்பிக்கையில் நான் இருக்கிறேன்’.

பிரதமர் மோடி அளித்த எந்த வாக்குறுதியையும், உறுதிமொழியையும் நிறைவேற்றவில்லை என்பதால், பாஜக கூட்டணியில் இருந்தும், அமைச்சரவையில் இருந்தும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி விலகியுள்ளது.

பாஜகவுக்கு இனிமேல் ஆதரவு தர மாட்டோம் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளது.

காவிரி பிரச்சினையிலும், நீட் தேர்வு பிரச்சினையிலும், தமிழகத்தை மத்திய அரசு வஞ்சித்து வரும் நிலையில், அதனை தமிழக அரசு தட்டிக்கேட்கவில்லை.

சேதுசமுத்திர திட்டத்தை நிறைவேற்றினால், தமிழகத்துக்கு மட்டுமல்லாது இந்தியாவுக்கே பெருமை கிடைக்கும். ராமர் பாலத்தை இடிக்காமல், மாற்றுவழியில் சேதுசமுத்திரத் திட்டத்தை மத்திய அரசு நிறைவேற்றுமானால் வரவேற்கத்தக்கது.

எம்எல்ஏ.க்கள் ராஜினாமா

விவசாயிகளின் கண்ணீரைத் துடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், இப்போதுள்ள மாநில அரசு மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும்தான் காவிரி விவகாரத்தில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்வோம் என குறிப்பிட்டோம்.

இதனை ஏற்று அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ய முன்வந்தால், அதைத் தொடர்ந்து, திமுகவும் பின்பற்றத் தயாராக இருக்கிறது.

தற்போதைய நிதிநிலை அறிக்கை அறிவிப்பு ஒரு ஏமாற்றுகிற நாடகம்.

இந்த அறிவிப்பில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஒட்டுமொத்தமாக ஊழலும், கமிஷனும் சேர்ந்து நடப்பதுதான் இந்த ஆட்சி என்றார்.

