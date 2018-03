ஆய்வகங்களில் உள்ள ஆராய்ச்சிகள் நாட்டு மக்களை சென்றுசேர வேண்டும்: அறிவியல் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்

‘‘ஆய்வகங்களில் உள்ள ஆராய்ச்சிகள் நாட்டு மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும்’’ என்று தேசிய அறிவியல் மாநாட்டில் விஞ்ஞானிகளுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

மணிப்பூர் தலைநகர் இம்பாலில், 5 நாட்கள் நடைபெறும் 105-வது தேசிய அறிவியல் மாநாடு நேற்று தொடங்கியது. மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:

கடந்த 100 ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நடைபெறும் 2-வது தேசிய அறிவியல் மாநாடு இது.

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதில் இந்தியாவுக்கு நீண்ட பாரம்பரியம், வரலாறுகள் உள்ளன. அறிவியல் துறையில் முன்னணியில் உள்ள உலக நாடுகள் வரிசையில் இந்தியாவுக்கான இடத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய நேரம் இதுதான். மேலும், ஆய்வகங்களில் உள்ள ஆராய்ச்சிகள், நாட்டு மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும்.

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களை அமல்படுத்துவதில் எதிர்காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் இந்தியாவை தயார்படுத்த வேண்டும். எனவே, கல்வி, சுகாதாரம், குடிமக்களுக்கு எளிதான வங்கி சேவை உட்பட எல்லா விஷயங்களிலும் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்பட வேண்டும்.

‘எட்ட முடியாத இடங்களையும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் எட்டுவது’ என்ற இலக்குடன் இந்த தேசிய அறிவியல் மாநாடு நடக்கிறது. சாதாரண மக்களின் சமூக பொருளாதார பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க அறிவியல் பயன்படும் என்பதால் இந்த தலைப்பு சரியானதுதான்.

நமது ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களையும் ஆய்வகங்களையும் இளைஞர்களுக்காக விசாலமாக திறந்துவிட வேண்டும். பள்ளி மாணவர்களுடன் அவ்வப்போது கலந்துரையாடல்கள் நடத்துவதற்கு திட்டங்களை உருவாக்க விஞ்ஞானிகளை நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் 100 மாணவர்களுடன் ஆண்டுக்கு 100 மணி நேரத்தை விஞ்ஞானிகள் செலவிட்டால், அறிவியல் மீது இளைஞர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

வரும் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் காசநோயை முற்றிலும் ஒழிக்க உலக சுகாதார நிறுவனம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால், அதற்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக, வரும் 2025-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவில் இருந்து காசநோயை ஒழிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. ஊட்டச் சத்து குறைபாடு, மலேரியா போன்ற நோய்களுக்குத் தீர்வு காண நமது விஞ்ஞானிகள் உதவ வேண்டும்.

இவ்வாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.– பிடிஐ

