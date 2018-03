வெளிநாட்டுக்கு ஆள் அனுப்ப மோசடி: பாப் பாடகர் தலேர் மெஹந்திக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை

வெளிநாட்டுக்கு சட்ட விரோதமாக ஆட்களை அனுப்ப பணம் பெற்றது தொடர்பான மோசடி வழக்கில் பாப் இசை பாடகர் தலேர் மெஹந்திக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து பஞ்சாப் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. பிரபல பஞ்சாபி பாப் இசை பாடகர் தலேர் மெஹந்தி, வெளிநாடுகளுக்கு சட்ட விரோதமாக ஆட்களை அனுப்பியதாகவும் இதற்காக சிலரிடம் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாகவும் குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்தன. 1998-99-ம் ஆண்டுகளில் தனது இசைக்குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறி 10 பேரை அமெரிக்காவில் சட்ட விரோதமாக கொண்டு விட்டதாகவும் தலேர் மெஹந்தி, அவரது சகோதரர் சம்ஷேர் மெஹந்தி மீது புகார்கள் உள்ளன.

பாட்டியாலாவைச் சேர்ந்த பக்சிஷ் சிங் 2003-ல் அளித்த புகாரில் , தன்னை கனடாவுக்கு அனுப்புவதாகக் கூறி தலேர் மெஹந்தி பணம் பெற்றுக் கொண்டு ஏமாற்றியதாக புகார் அளித்தார். இந்த வழக்கில் தலேர் மெஹந்திக்கு 2 ஆண்டு சிறை, 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து பாட்டியாலா நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்தது. எனினும், தலேர் மெஹந்திக்கு உடனடி யாக ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.

Source: The Hindu

