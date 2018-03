அடையாள அட்டைகள் பறிமுதல்: லட்சத்தீவில் பரிதவிக்கும் குமரி மீனவர்கள்- கரை ஒதுங்கிய பின்னரும் ஊர் திரும்ப முடியவில்லை

புயல் எச்சரிக்கையால் லட்சத்தீவில் கரை ஒதுங்கிய குமரி மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த 250-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களின் அடையாள அட்டைகளை கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்ததால், சொந்த ஊருக்கு திரும்ப முடியாமல் அவர்கள் பரிதவிக்கின்றனர்.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, குமரி மாவட்ட மீனவர்கள் கடந்த 10-ம் தேதி முதல் கடலுக்கு செல்லவில்லை. இதற்கு முன்பாக கேரளாவிலிருந்து விசைப்படகுகளில் ஆழ்கடலுக்குச் சென்ற மீனவர்கள் புயல் எச்சரிக்கை குறித்த தகவல் கிடைக்காததால் தொடர்ந்து மீன்பிடித்து வந்தனர்.

தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, அனைத்து மீனவர்களும் பாதுகாப்புடன் லட்சத்தீவு, கர்நாடகா, கோவா, மகாராஷ்டிரா மீன்பிடி துறைமுகங்களில் கரை சேர்ந்தனர். இவ்வாறு, குமரி மாவட்டம் மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த 250-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள், லட்சத்தீவில் கம்மத், கில்பத், கவரட்டி உள்ளிட்ட தீவுகளில் கரை ஒதுங்கினர். புயல் ஆபத்து நீங்கியதைத் தொடர்ந்து சொந்த ஊருக்கு புறப்பட நேற்று முன்தினம் அவர்கள் தயாரானார்கள்.

ஆட்சியர் நடவடிக்கை

ஆனால், உரிய அனுமதியின்றி அவர்கள் கரை ஒதுங்கியதாகக் கூறி, லட்சத்தீவில் உள்ள இந்திய கடற்படையினர் அவர்களின் அடையாள அட்டை மற்றும் விசைப்படகுகளுக்கான சான்றிதழ்களை பறிமுதல் செய்தனர். இதனால், சொந்த ஊருக்கு திரும்ப முடியாமல் அவர்கள் பரிதவிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள தங்களது உறவினர்களுக்கு மீனவர்கள் தகவல் கொடுத்தனர். மீனவ அமைப்புகள், குமரி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு.வடநேரேயிடம் புகார் அளித்தனர். லட்சத்தீவில் சிக்கியுள்ள மீனவர்களை மீட்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.

