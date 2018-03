இன்ஜின் கோளாறால் 180 பயணிகளுடன் நடுக்காட்டில் நின்றது ஊட்டி மலை ரயில்

மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட மலை ரயில், இன்ஜின் கோளாறு காரணமாக 3 மணி நேரம் தாமதமாக குன்னூர் புறப்பட்டுச் சென்றது.

நீலகிரி மலை ரயில் நேற்று காலை 7.10 க்கு 180 பயணிகளுடன் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னூருக்கு புறப்பட்டது. கல்லாறு – ஆடர்லி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே 3-வது கி.மீ. பகுதியில் காலை 7.40 மணியளவில் வந்தபோது, இன்ஜின் ரேடியேட்டரில் ஏற்பட்ட கோளாறால் நின்றது.

நடுகாட்டில் ரயில் நின்றதால், ஆடர்லி பகுதியின் இயற்கை எழிலை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றனர். இதைத்தொடர்ந்து, குன்னூரில் இருந்து பொறியியல் பிரிவு ஊழியர்கள் ஆடர்லி சென்று, இன்ஜினில் ஏற்பட்ட கோளாறை சரி செய்தனர். சுமார் 3 மணி நேரம் தாமதமாக 11.30 மணியளவில் குன்னூர் நோக்கி மலை ரயில் புறப்பட்டது. கடந்த சில நாட்களாக நீலகிரி மலை ரயிலில் அடிக்கடி கோளாறு ஏற்பட்டு வருவது, மலை ரயில் ஆர்வலர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

