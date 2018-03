சேலம், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 2 நாட்கள் கனமழை பெய்யும்

சேலம், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், ஈரோடு உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை மைய தலைவர் எஸ்.பாலச்சந்திரன் கூறினார்.

சென்னை: சென்னை வானிலை மைய இயக்குனர் எஸ்.பாலச்சந்திரன் கூறியதாவது:- தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் தீவிர குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதி நிலை கொண்டுள்ளது. மேலும் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய கிழக்கு காற்றும், மேற்கில் இருந்து வீசும் காற்றும் தென் இந்தியா பகுதியில் சந்திக்கிறது. இதன் காரணமாக வட மாவட்டங்களில் 2 நாட்களுக்கு அநேக இடங்களிலும், தென் மாவட்டங்களில் சில இடங்களிலும் மிதமான மழையும் பெய்யும். சேலம், கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு, நாமக்கல், நீலகிரி ஆகிய மேற்கு மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கன மழை அடுத்து 2 நாட்களுக்கு பெய்யும். சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் 2 நாட்களுக்கு மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசான மழை பெய்யும். இவ்வாறு எஸ்.பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார். #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Salem, namakkal, krishnagiri districts of Tamil Nadu, including 2 days of rainfall

Salem, namakkal, erode, krishnagiri and Western districts in the next 2 days, including thunderstorm heavy names