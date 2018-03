மதுராந்தகம் அருகே கார்- லாரி மோதல்: 3 பேர் பலி

காஞ்சிபுரம்: மதுராந்தகம் அருகே நின்றிருந்த லாரி மீது கார் மோதியதில் 2 பெண்கள் உள்பட 3 பேர் பலியாகிவிட்டனர். மதுராந்தகத்தை நோக்கி கார் ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த கார் கொளப்பாக்கத்தை அடைந்தது. அப்போது அங்கு பழுதாகி நின்றிருந்த லாரி மீது மோதியது. இதில் கார் அப்பளம் போல் நொறுங்கியது. பின்னர் இந்த விபத்தில் 2 பெண்கள் உள்பட 3 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். மேலும் காயமடைந்த 4 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Car-truck collision near madurantakam: 3 killed

Kancheepuram: madurantakam standing truck collided on the car in which two women were killed, including 3.

