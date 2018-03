புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மற்றும் சுற்று வட்டார இடங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. மரக்காணம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. திருக்கோவிலூரில் காலை முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. காட்டுமன்னார்கோவில் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. சீர்காழி மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. கொள்ளிடம், வைத்தீஸ்வரன் கோயில் உள்ளிட்ட இடங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.

